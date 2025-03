Verzerrtes Gesicht: Katie Prices neues Foto verstört Fans

Katie Price (46) gewährte ihren Fans auf Instagram mal wieder einen Einblick in ihren Alltag. Die britische Reality-TV-Bekanntheit teilte ein Foto von sich und ihrem Sohnemann Harvey, auf dem sie liebevoll die Arme um ihn legt. Doch viel mehr als auf die Mutter-Sohn-Bindung, die deutlich wird, scheinen sich ihre Follower auf Katies Gesicht auf dem Schnappschuss zu konzentrieren – und das scheint den einen oder anderen wohl zu verstören. "Ihr Gesicht?!", "Was zum Teufel", "Meine Güte, du siehst aus wie etwas aus Star Trek, Mrs. Spock! Was hast du nur mit deinem Gesicht angestellt?", echauffieren sich beispielsweise drei User in der Kommentarspalte. Letzterer meint zudem, es sei "eine Schande".

Auf dem Bild sticht vor allem Katies verlängerte Augenbraue, der Kehlkopf und das Ohr ins Auge. Doch auch die Nase und die Lippen scheinen verändert. Einigen Instagram-Nutzern fällt aufgrund dieser Merkmale eine gewisse optische Ähnlichkeit zu keinem Geringeren als Michael Jackson (✝50) auf. "Warum sieht sie eigentlich aus wie Michael Jackson?" und "Sie war so schön. Sie sieht jetzt von der Seite aus wie Michael Jackson", heißt es in der Kommentarspalte.

Katies Aussehen sorgt regelmäßig für Aufsehen und hinterlässt gespaltene Meinungen. Das frühere Model unterzog sich in der Vergangenheit diversen Schönheitsoperationen. Zuletzt ließ sie sich die Ohren anlegen und die Augen liften. Der Grund für die unzähligen Beauty-Eingriffe liege Katie zufolge an ihren eigenen Zweifeln an ihrer Attraktivität. "Ich denke nicht, dass ich hübsch bin, geschweige denn schön", erklärte die einstige UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin gegenüber The Sun.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

