Zweites Kind und Co.: Das ist Patrice Aminatis Zukunftsplan

Patrice Aminati hat schwere Jahre hinter sich. Vor zwei Jahren wurde bei der Frau von Daniel Aminati (51) schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem mussten sie immer wieder herbe Rückschläge in Form von neuen Metastasen verkraften. Dennoch geben der Moderator und seine Liebste nicht auf – im Gegenteil: Sie schmieden derzeit fleißig Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. "Zu der Frage nach der Zukunft möchte ich noch ergänzen, dass es schön wäre, ein zweites Kind zu haben. Und am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patrices Geburtstag noch mal zu heiraten und unsere Gelübde zu erneuern", plaudert Daniel im Interview mit Bunte aus. Für Patrice ist die Hoffnung auf ein zweites Kind ein Lichtblick in der schweren Zeit. "Was ich dazu passend gehört habe: Wenn du ein klares Ziel hast, wird sich der Weg finden. Das heißt, ich bin sicher, es wird sich noch ein Weg für mich finden, ein Kind zu bekommen, auch wenn es wegen der Tabletten, die ich nehme, ausgeschlossen ist, schwanger zu werden. Und selbst wenn das nicht eintritt, habe ich wenigstens schöne Jahre voller Hoffnung gehabt", erklärt sie zuversichtlich.

Generell haben ihre Zukunftsvisionen den beiden extrem geholfen, ihre positive Einstellung zu bewahren. "Auch in der Zeit des Leidens haben wir immer versucht, zu träumen und zu visionieren, weil uns das ganz viel Kraft gibt", verrät Daniel in dem Interview. Schon vor der Geburt ihrer Tochter Charly habe ihnen die Vorstellung ihres gemeinsamen Kindes Mut gemacht: "Das hatten wir schon festgestellt, als wir noch kein Kind hatten. Wenn wir zusammen im Auto saßen, habe ich immer in den Rückspiegel geschaut und gesagt, da wird irgendwann mal unser Kind sitzen."

Diese positive Energie können Daniel und Patrice derzeit wohl sehr gut gebrauchen: Anfang des vergangenen Jahres wurde der Influencerin mitgeteilt, dass der Krebs Metastasen in der Lunge, im Gehirn und am Auge gebildet hatte. Obwohl ihre Chancen damals nicht gut standen, bekam sie neue Medikamente, die den Krebs offenbar daran hinderten, weiterzuwachsen. Im Sommer verkündete Patrice tolle Neuigkeiten: Sie war frei von Metastasen. Anfang März machten sie und ihr Mann dann aber öffentlich, dass erneut eine Metastase gefunden wurde. "Es ist ein Auf und Ab. Als Krebskranker gilt man erst nach zwei Jahren als geheilt. In meinem Stadium, weil es schon so viele Metastasen entwickelt hatte, erst nach fünf Jahren. Ich habe mich an das Leben mit den Krebstherapien gewöhnt, und es war auch klar, dass das auch wiederkommt", gab Patrice damals im RTL-Interview zu.

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly, 2024

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati, 2025