Dieser Mega-Star wird neben Shah Rukh Khan in "King" spielen

Der liebevoll genannte "King of Bollywood" Shah Rukh Khan (59) und Regisseur Siddharth Anand haben sich nach dem Erfolg von "Pathaan" wieder zusammengetan, um den Action-Thriller "King" zu drehen. In dem mit Spannung erwarteten Film spielt auch der gefeierte Bollywood-Star Abhishek Bachchan (49) mit. Wie unter anderem Pinkvilla berichtet, werde Abhishek in einer vollkommen ungewohnten Rolle zu sehen sein, die ein bedrohliches Aussehen und eine bestimmte Art von Körperbau habe. Eine Quelle erklärte dem Blatt: "Siddharth Anand plant, Abhishek Bachchan in 'King' wie nie zuvor zu präsentieren, da er in diesem actiongeladenen Unterhaltungsfilm einen besonderen Look haben wird."

Der Insider verriet, dass Abhishek bereits begonnen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, um für "King" eine schlanke, trainierte Figur zu bekommen – schließlich werde er dem ebenso fitten Shah Rukh gegenüberstehen. Die Quelle fuhr fort: "Abhishek war schon immer ein vielseitiger Schauspieler, und 'King' wäre sein erster Film an der Seite von Shah Rukh Khan, in dem er eine negative Rolle spielt. [...] Siddharth Anand möchte, dass es ein Zusammenprall zweier Alpha-Persönlichkeiten auf der Leinwand wird [...]." Die beiden Filmstars standen bereits mehrfach zusammen vor der Linse, unter anderem in "Kabhi Alvida Naa Kehna" an der Seite von Abhisheks Vater Amitabh Bachchan (82).

"King" wird voraussichtlich im Juni dieses Jahres mit den Dreharbeiten in Mumbai beginnen. Danach werden wohl wichtige Dreharbeiten in Europa folgen. Die Macher versuchen auch, eine hochkarätige Hauptdarstellerin für einen Cameo-Auftritt zu verpflichten. Quellen zufolge werde die Schauspielerin 15-20 Tage lang drehen und die Produktion wolle laut Filmfare entweder Deepika Padukone (39) oder Kareena Kapoor (44) verpflichten. Neben diesem prominenten Cast wird zudem Shah Rukhs Tochter Suhana Khan (24) an der Seite ihres Vaters eine Hauptrolle übernehmen.

Getty Images Abhishek Bachchan, September 2018

Getty Images Shah Rukh Khan und Kareena Kapoor, Oktober 2011

