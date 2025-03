Katharina Eisenblut erhält Diagnose Schwangerschaftsdiabetes

Katharina Eisenblut (30) erwartet derzeit ihr zweites Kind. Doch die Schwangerschaft bringt ungeahnte Folgen für die Musikerin mit sich. Auf Instagram meldet sich Katharina nun nämlich mit der Verkündung, dass bei ihr Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wurde. Sie erklärt in dem Video: "Ich war die letzten Tage nur im Krankenhaus. [...] Ich habe versucht, meine Ernährung umzustellen, und egal was ich gemacht habe, es hat nichts geholfen. Ich werde Insulin spritzen müssen und meine Werte müssen ganz genau gecheckt werden. Ich kann mir eigentlich gar keine Nadeln setzen, aber für die Kleine werde ich alles tun [...]."

Sie erläutert in dem Post zudem, dass es den Verdacht auf einen Gendefekt gebe, doch eine Fruchtwasseruntersuchung sei keine Option für die TV-Bekanntheit und ihren Partner Dominic Höppner: "Denn egal was passiert, wir lieben unsere Tochter über alles." Ihre Fans stehen vollkommen hinter der 30-Jährigen. In dem Kommentarbereich unter dem Beitrag teilen viele Follower ähnliche Erfahrungen und machen ihr Mut: "Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Gesundheit. Du hast das bisher so gut gemeistert!", betont ein User.

Katharina ist schon Mutter eines Sohnes namens Emilio, der aus der Beziehung mit ihrem Ex Niko Kronenbitter stammt. Bereits bei dieser Geburt lief es für die einstige DSDS-Teilnehmerin anders als geplant ab, schließlich kam ihr Nachwuchs ein paar Wochen zu früh auf die Welt. Seit einer Weile bahnt sich an, dass auch ihr zweites Kind früher als geplant das Licht der Welt erblicken könnte. Auf Instagram gab die baldige zweifache Mama kürzlich ein Update dazu: "Leider ist der Gebärmutterhals noch mal deutlich kürzer geworden. Dazu kommt, dass der Anfang der Gebärmutter bereits sehr, sehr weich ist [...] Das bedeutet: Es kann jetzt wirklich bei jeder einzelnen Wehe losgehen und das wäre noch nicht so gut."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Dominic Höppner, Influencer

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn

