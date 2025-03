Katharina Eisenblut in Klinik: Baby kann jederzeit kommen

Die Geburt von Katharina Eisenbluts (30) Baby ist eigentlich erst in ein paar Wochen geplant: Seit einer Weile bahnt sich jedoch an, dass der Nachwuchs der Sängerin früher auf die Welt kommt. Auf Instagram geben sie und ihr Partner Dominic Höppner nun ein Update. "Die neuesten Ergebnisse: Leider ist der Gebärmutterhals noch mal deutlich kürzer geworden. Dazu kommt, dass der Anfang der Gebärmutter bereits sehr, sehr weich ist, trotz aller Medikamente und Maßnahmen, die eingeleitet wurden", heißt es in der Story der Schwangeren. Sie erklärt außerdem: "Das bedeutet: Es kann jetzt wirklich bei jeder einzelnen Wehe losgehen und das wäre noch nicht so gut. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus."

In Aufregung möchte das Paar seine Fans jedoch nicht versetzen, sondern betont abschließend: "Danke von Herzen und macht euch keine Sorgen, die Kleine kommt, wenn sie kommen will." Seither ist es ruhig auf Katharinas Social-Media-Account geworden. Aktuell ist die Influencerin ungefähr in der 32. Schwangerschaftswoche. Bereits in der vergangenen Woche meldete sich die Zweifachmama in spe bei ihren treuen Fans mit einem Baby-Update und verriet, dass sie vorzeitige Wehen habe und eine Frühgeburt drohe.

Katharina ist bereits Mutter eines Sohnes namens Emilio, der aus der Beziehung mit ihrem Ex Niko Kronenbitter stammt. Bereits bei der Geburt ihres Jungen lief es für die DSDS-Teilnehmerin anders als geplant ab: Ihr Kind kam ein paar Wochen zu früh auf die Welt. Gegenüber Promiflash verriet sie damals: "Der Kleine musste extra behandelt werden, da seine Organe nicht ganz entwickelt waren. Er wurde nach der Geburt sehr blau und ich hatte Angst, da er keine Luft bekommt und er auch nicht geschrien hat – es war Horror!"

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dom, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Anzeige Anzeige