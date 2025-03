Nach 25 Jahren als Kreativdirektorin: Donatella Versace geht

Donatella Versace (69), Schwester von Gianni Versace (✝50), dem Gründer des berühmten Luxuslabels, hat bekannt gegeben, nach mehr als 25 Jahren als kreative Leiterin von Versace zurückzutreten. In einem emotionalen Instagram-Post verkündete sie, dass der italienische Designer Dario Vitale ab dem 1. April 2025 ihre Nachfolge als Kreativdirektor übernehmen wird. Dieser Schritt markiert das Ende einer Ära, in der Donatella dem Unternehmen ihren unauslöschlichen Stempel aufgedrückt hat. "Es war die größte Ehre meines Lebens, das Erbe meines Bruders Gianni weiterzuführen", schrieb die Italienerin und betonte, dass sie in ihrer neuen Rolle als Markenrepräsentantin weiterhin die leidenschaftlichste Unterstützerin des Labels bleiben werde.

Der Rückzug der Designerin kommt inmitten großer Umbrüche bei Capri Holdings, die Versace 2018 für über 1,8 Milliarden Euro gekauft haben. Donatella, die die Marke nach der Ermordung ihres Bruders 1997 übernommen hatte, hat seitdem das Gesicht und die Richtung der Luxusmarke entscheidend geprägt. Unter ihrer Leitung wurden ikonische Momente geschaffen, etwa mit Jennifer Lopez' (55) legendärem Grammy-Kleid aus dem Jahr 2000 oder zuletzt durch Kollaborationen mit Stars wie Taylor Swift (35) und Beyoncé (43). Während Dario Vitale, ehemaliger Miu-Miu-Designer, schon in wenigen Wochen mit frischem Elan an die Arbeit gehen wird, bleibt es für Fashionfans spannend, wie sich die Luxusmarke künftig entwickelt.

Die Geschichte der Versace-Familie ist von Glamour und Tragik gleichermaßen geprägt. Gegründet wurde das Modehaus 1978 von Gianni, der gemeinsam mit seinem Bruder Santo Versace (80) und seiner Schwester Donatella daran arbeitete, eine der einflussreichsten Luxusmarken der Welt aufzubauen. Nach Giannis gewaltsamem Tod bewies Donatella, bekannt für ihre extravagante Persönlichkeit, immense Stärke und schuf eine Ästhetik, die für unverblümte Mode steht. Trotz ihres Positionswechsels ist sich die 69-Jährige sicher: "Versace ist in meiner DNA und immer in meinem Herzen."

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2000 in Los Angeles

ActionPress / SIPA PRESS Gianni und Donatella Versace, 1992

