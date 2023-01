"So befreit": Donatella Versace schwärmt von Britney Spears

Seit dem Anfang an ihrer Seite! Donatella Versace (67) und Britney Spears (41) verbindet eine jahrelange Freundschaft. Die Versace-Chefin lernte Amerikas Liebling vor mehr als 20 Jahren kennen und steht ihr trotz einiger Skandale immer noch zur Seite. Als eine von nur wenigen Gästen war sie auch bei der Trauung der Sängerin im vergangenen Jahr dabei. In einem Podcast sprach Donatella jetzt über Britneys Hochzeit!

In Emily Ratajkowskis (31) Podcast "High Low with EmRata" kam die 67-Jährige aus dem Schwärmen nicht mehr raus. "Es war unglaublich, Britney so befreit zu sehen", gab die Italienerin preis. Im Juni 2022 vermählte sich die Pop-Ikone mit ihrem Partner Sam Asghari (28), nur wenige Monate nachdem sie aus der Vormundschaft ihres Vaters entlassen wurde. Donatella habe für den Tag vier exklusive Hochzeitskleider für die Braut designt.

Die "Toxic"-Sängerin habe die Chefin des Luxus-Labels schon immer beeindruckt. Bereits am Anfang ihrer Karriere sei Britney zu ihr nach Mailand gereist. "Ich glaube, ich war die erste Designerin, die sie kennenlernte", erzählte sie bei ihrem Gespräch mit Emily. Der Weltstar habe aber trotz des internationalen Erfolgs einen genügsamen und dankbaren Eindruck gemacht: "Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, aber sie war so bescheiden."

Instagram / britneyspears Donatella Versace und Britney Spears

Instagram / britneyspears Donatella Versace mit Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Donatella Versace bei den Grammy Awards

