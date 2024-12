Beauty-Doc verrät: Das steckt hinter Donatella Versaces Look

Donatella Versace (69) erregte kürzlich Aufsehen, als sie ihren Fans auf Bildern eines Events ein jünger aussehendes Gesicht präsentierte. Während viele davon ausgehen, dass die Aufnahmen stark bearbeitet wurden, schließt Beauty-Doc Dr. Fatemi nicht aus, dass sich die Modedesignerin erneut einigen Beauty-Behandlungen unterzogen haben könnte, wie er im exklusiven Promiflash-Interview verrät. "Ihr kompletter Beauty-Look, auch Make-up und Haare, wirken etwas reduzierter, natürlicher. Für diesen Effekt hat Donatella schätzungsweise eine Eigenfettbehandlung zum Volumenaufbau des Gesichts vornehmen lassen", erläutert er.

Das ist aber nicht alles. Die 69-Jährige scheint keine Mühe gescheut zu haben, um sich auf die Premiere des Musicals "The Devil Wears Prada" vorzubereiten und in einem frischen Look auf den roten Teppich zu treten. "Auch eine lasermedizinische Behandlung zur Hautverjüngung und zur Gesichtskonturierung könnten diese Anti-Aging-Effekte zusätzlich bewirkt haben", führt Dr. Fatemi gegenüber Promiflash weiter aus und ergänzt: "Eine Botox-Behandlung der Stirnfalten halte ich ebenfalls für möglich."

Was wohl sicher ist: Mit ihren Instagram-Fotos sorgte Donatella für eine Menge Verwirrung. Denn auch wenn sie für ihren Beauty-Wahn bekannt ist, erwarteten ihre Follower nicht, sie so aufpoliert zu sehen. "Hat sie schon wieder etwas machen lassen? Wie kann sie denn plötzlich so jung aussehen?", fragte sich ein Nutzer unter dem Post des Mode-Gurus, während ein anderer anmerkte: "Wer ist ihr Schönheitschirurg? Sie sieht ja toll aus!"

Getty Images Donatella Versace im März 2024

Getty Images Donatella Versace im September 2023

