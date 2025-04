Donatella Versace trauert um Topmodel Lucy Markovic (†27)

Die Modewelt nimmt Abschied von Lucy Markovic, die im Alter von nur 27 Jahren verstorben ist. Die ehemalige Finalistin von "Australia’s Next Topmodel" litt an einer seltenen Erkrankung, einer arteriovenösen Fehlbildung im Gehirn, die sie zu einer Notoperation zwang. Nach mehreren Tagen im Koma starb Lucy im Beisein ihrer Mutter, ihres Partners und dessen Mutter. Die traurige Nachricht wurde durch ein Statement ihres Partners auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben: "Mit tiefer Trauer muss ich euch mitteilen, dass Lucy verstorben ist. Sie war in Frieden, und wir waren bei ihr." Auch internationale Größen wie Donatella Versace (69) zeigen sich erschüttert. "Ruhe in Frieden, schönes Mädchen", schreibt die italienische Designerin zu einem Foto, das Lucy bei einer ihrer Shows zeigt.

Neben Donatella teilten zahlreiche Wegbegleiter und Kollegen Erinnerungen an Lucy. Das Model Cartia Mallan bezeichnet sie in einem emotionalen Beitrag als "die gütigste, strahlendste und fürsorglichste Person" und fügt hinzu: "Ich bin gesegnet, sie gekannt zu haben." Lucys Management, Elite Model Management NYC, ehrt sie ebenfalls und erinnert an ihr einzigartiges Lachen und ihren besonderen Humor. "Sie brachte Anmut, Stärke und Schönheit in all ihre Arbeiten", so die Agentur. Lucys Todesursache, die AVM, ist eine seltene Verflechtung von Blutgefäßen, die besonders in Gehirn und Rückenmark auftreten kann. Lucy selbst hatte die Größe ihrer Fehlbildung einst mit einem Golfball verglichen.

Lucy Markovic hatte sich seit ihrer Teilnahme bei "Australia’s Next Top Model" im Jahr 2015 schnell zu einer gefragten Laufsteg- und Kampagnenikone entwickelt. Mit nur 17 schaffte sie es ins Finale der Show und beeindruckte anschließend bei hochkarätigen Labels wie Versace, Givenchy und australischen Marken wie Dion Lee. Bereits damals fiel Lucy durch ihren unverwechselbaren Stil und ihren unermüdlichen Einsatz auf. Freunde und Familie beschrieben sie als lebenslustige, humorvolle Person, die stets alle anderen ermutigte.

Getty Images Donatella Versace bei der Premiere von "The Devil Wears Prada: A New Musical" 2024

Getty Images Lucy Markovic, Model

