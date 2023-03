Wow-Looks: Die Stars glänzen bei der Versace-Modenschau!

Nicht nur auf dem Runway gab es viel zu sehen! Gestern lud niemand Geringeres als Donatella Versace (67) zu einer pompösen Modenschau in West Hollywood. Die Schöpferin der Luxusmarke Versace präsentierte ihre neueste Herbst-Winter-Kollektion. Und wenn sie ruft, dann kommen selbstredend alle: Miley Cyrus (30), Anne Hathaway (40), Paris Hilton (42) oder Channing Tatum (42) glänzten bei dem Fashion-Event in ihren schicken Looks! Im Promiflash-Video bekommt ihr die Hingucker des Abends zu sehen!

