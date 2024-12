Donatella Versace verwirrt Fans mit stark bearbeiteten Fotos

Zur Premiere des Musicals "The Devil Wears Prada" erschienen einige der größten Stars Hollywoods. Auch Modedesignerin Donatella Versace (69) war anwesend und glänzte auf dem roten Teppich in einem mit Glitzersteinen besetzten Minikleid ihres eigenen Labels. Allerdings ist es nicht ihr stylisches Outfit, das nun bei ihren Fans für Aufsehen sorgt: Auf Instagram teilt der Mode-Guru einige Fotos des Abends – darauf erscheint ihr Gesicht überraschend jung und aufpoliert. "Hat sie schon wieder etwas machen lassen? Wie kann sie denn plötzlich so jung aussehen?", fragt ein Follower verwirrt, während ein anderer kommentiert: "Wer ist ihr Schönheitschirurg? Sie sieht ja toll aus!"

Allerdings stehen die Schnappschüsse auf ihrem Account in drastischem Kontrast zu den Fotos, die die anwesenden Fotografen von ihr gemacht haben. Auf X, ehemals Twitter, sind sich viele User sicher, dass Donatella ihre eigenen Fotos stark bearbeitet haben muss. "Falscher Alarm, Leute! Sie sieht immer noch so aus wie vorher. Da hatte einer anscheinend viel Zeit und hat sich in Photoshop ausprobiert", schreibt ein Nutzer. Jemand anderes meint: "Oh, das ist ja brutal. Sie hat so viele Komplimente für ihr neues Gesicht bekommen, dabei war alles nur gefälscht und bearbeitet!" Andere schreiben gehässig: "Sie hätte nie mit den OPs anfangen sollen. Sie hat ihr Gesicht ruiniert."

Zwischen all den Kommentaren wird Donatella auch immer wieder mit Lindsay Lohan (38) verglichen. Die Schauspielerin zog in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich: Auch bei ihr vermuten viele ein paar neue Schönheitseingriffe, da sie plötzlich ein ganz anderes Gesicht präsentierte. Wo Donatella allerdings für ihre möglichen Eingriffe kritisiert wird, feiern viele Lindsays neue Erscheinung. Laut dem Vater der 38-Jährigen hat sie allerdings keine Schönheitsoperationen gehabt – nur etwas Botox und Filler für mehr Volumen.

Getty Images Donatella Versace bei der Met Gala, 2024

Getty Images Lindsay Lohan, November 2024

