Tom Hanks und Co.: Die Stars trauern um Lisa Marie Presley

Die Nachricht von Lisa Marie Presleys (✝54) Tod schockiert die ganze Welt. In der vergangenen Nacht wurde bekannt gegeben, dass die Tochter von Musiklegende Elvis Presley (✝42) ins Krankenhaus eingeliefert werden musste: Sie hatte einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Im Krankenhaus verstarb sie dann jedoch mit nur 54 Jahren. Ihre Promikollegen äußern sich nun erschüttert über Lisa Maries unerwarteten Tod.

"Lisa, Babygirl, es tut mir so leid. Ich werde dich vermissen, aber ich weiß, dass ich dich wiedersehen werde", schrieb beispielsweise John Travolta (68) zu einem Bild der Verstorbenen auf Instagram. Tom Hanks (66) und seine Frau Rita (66), die während der Dreharbeiten zum Film "Elvis" ein enges Verhältnis mit der Sängerin aufgebaut hatten, zeigten sich bestürzt. "Der plötzliche und schockierende Tod von Lisa Marie Presley heute Abend bricht uns das Herz. [...] Lisa Marie war so ehrlich und direkt, verletzlich, in einem Zustand der Vorfreude auf den Film. Sie sprach so eloquent über ihren Vater", schrieben sie unter ein Gruppenfoto mit Lisa Marie. Auch Donatella Versace (67), Pink (43) und Leah Remini (52) teilten neben vielen anderen liebevolle Erinnerungen an Lisa Marie.

"Ich werde die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, niemals vergessen. Deine Schönheit und deine Freundlichkeit haben so hell gestrahlt", trauerte die Designerin. "Lisa Marie, du warst einmalig. Witzig wie Scheiße, schlau wie eine Fuchs, sensibel, talentiert, witzig, gemein, liebevoll, großzügig, urteilend, aber immer ehrlich, loyal, und du hast deine Kinder geliebt. [...] Die Welt hat heute ein seltenes Juwel verloren", schrieb Pink ergriffen. Leah ließ das Leben der dreifachen Mutter Revue passieren: "Lisa hatte kein einfaches Leben, wie manche vielleicht denken. Möge sie jetzt in Frieden bei ihrem Sohn und Vater ruhen."

Instagram / ritawilson Rita Wilson, Lisa Marie Presley, Riley Keough und Priscilla Presley

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

