"Nur Botox": Das kosten Donatella Versaces Beauty-Eingriffe

Donatella Versace (69) legt sich seit den 1990er-Jahren unters Messer – wie viel Geld hat sie hierfür wohl ausgegeben? Der plastische Chirurg Dr. Dr. Afschin Fatemi gab exklusiv gegenüber Promiflash an, wie viel Geld sie bereits ungefähr für die Eingriffe ausgegeben haben muss. "Wie kostspielig das Ganze im Laufe der Zeit war, ist aus der Ferne schwer einzuschätzen. Vermutlich liegt der Betrag im sechsstelligen Bereich", betonte er. Der Doktor vermutet bei Donatella Eingriffe wie lasermedizinische oder Eigenfettbehandlungen. Letztere belaufen sich laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie auf unglaubliche Kosten zwischen 1.500 und 4.000 Euro.

Gegenüber Huffington Post gab die Modeikone ganz offen Einblicke zu ihren OPs. Laut ihr solle bisher "nur Botox" an ihr angewendet worden sein. Andere Beauty-Eingriffe habe sie nicht gemacht. Selbst wenn das stimmt, kosten 0,1 ml Botox schon 20 bis 50 Euro, so die Berliner Morgenpost. Neben Botox sind auch Verjüngungsbehandlungen wie bei Demi Moore (62) ziemlich teuer. Gegenüber der Bild schätzte die Schönheitschirurgin Dr. Selma Uygun ihre dauerhafte Anwendung einer Vitamin-C-Behandlung auf 10.000 Euro pro Monat.

Diese Woche sorgte die Chef-Designerin für viel Verwirrung: Auf Instagram postete sie Fotos von der "Teufel trägt Prada"-Premiere in London und versetzte ihre Fans in Begeisterung. "Wer ist ihr Schönheitschirurg? Sie sieht ja toll aus", schrieb einer ihrer zwölf Millionen Follower unter den Beitrag. Ihr Gesicht wirkte geglättet und wesentlich jünger. Doch dann ertappten die Fans sie, als die Fotos der offiziellen Fotografen online gingen: "Falscher Alarm, Leute! Sie sieht immer noch so aus wie vorher. Da hatte einer anscheinend viel Zeit und hat sich in Photoshop ausprobiert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Donatella Versace, Modedesignerin

Anzeige Anzeige

Donatella Versace, November 2005

Anzeige Anzeige