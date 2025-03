"ZDF-Fernsehgarten"-Ticketverkauf: Fans sind total sauer

Die beliebte Moderatorin Andrea Kiewel (59) kehrt am 4. Mai mit dem Fernsehgarten zurück, und die Vorfreude der Fans ist groß. In ihrer 25. Saison wird die ZDF-Show wieder verschiedene spannende Mottos präsentieren – darunter "Oktoberfest", "Schlagerparty" und "Vintage Flohmarkt". Besonders im Mittelpunkt steht Kiwis Jubiläum am 15. Juni, das als Highlight der Saison gefeiert werden soll, berichtete Der Westen. Doch der Ticketverkauf für die Shows sorgte bereits vorab für ordentlich Ärger: Innerhalb von Minuten waren alle begehrten Tischplätze ausverkauft, und viele Fans, die sich auf einen Besuch gefreut hatten, gingen enttäuscht leer aus.

Am 10. März begann der Vorverkauf online, und der Andrang war enorm. Berichten zufolge waren die besten Plätze schon nach zehn Minuten vergriffen. Auf Facebook machten Zuschauer ihrem Ärger Luft. Eine Userin berichtete: "Wollte gerne mit meiner 86-jährigen Mama mal hin, aber die Sitzplatzkarten sind ja bereits für jeden Tag ausverkauft." Andere schilderten frustrierende Erfahrungen mit dem Bestellsystem, das sie immer wieder rauswarf oder Tickets aus dem Warenkorb verschwinden ließ. Viele Fans sprachen von einer "riesigen Enttäuschung" und kritisierten den Ablauf heftig. Einige kündigten sogar an, den "Fernsehgarten" in diesem Jahr komplett zu boykottieren.

Andrea Kiewel, die liebevoll "Kiwi" genannt wird, ist schon seit 2000 das Gesicht der beliebten Sonntagsshow. Mit ihrer fröhlichen Art und ihrer langjährigen Erfahrung begeistert sie Jung und Alt gleichermaßen. Trotz der Kritik im Vorfeld ist die Sendung traditionell ein Publikumsmagnet, auch für die Fans, die es nicht ins Studio schaffen. Seit ihrer Zeit als Schwimmmeisterin in Berlin hat Andrea eine beeindruckende Karriere hingelegt, wurde mehrfach ausgezeichnet und ist heute eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. Ihr Jubiläum in dieser Saison dürfte sowohl im Studio als auch vor den Bildschirmen gebührend gefeiert werden.

Anzeige Anzeige

ActionPress Andrea Kiewel und Lili Paul-Roncalli im "ZDF-Fernsehgarten", 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel im Mai 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige