Bald geht es los: Dann startet der "ZDF-Fernsehgarten" 2025

Bald geht eine der beliebtesten Sendungen Deutschlands in die nächste Runde – der ZDF-Fernsehgarten. Auch in diesem Jahr wird Andrea "Kiwi" Kiewel (59) wieder einige spannende Stargäste, Bands, Comedians, Künstler und Co. auf dem Mainzer Lerchenberg vor einem Live-Publikum begrüßen. In diesem Jahr sogar etwas länger als sonst: Vom 4. Mai bis zum 28. September öffnen sich laut ZDF die Pforten des "Fernsehgartens". Lediglich am 3. August und am 14. September wird pausiert.

Welche Stars sich 2025 auf die Bühne wagen, ist bisher noch nicht bekannt. Doch egal, wer kommt – langweilig wird es sicherlich nicht. Moderatorin Kiwi sorgt mit ihren Gästen Jahr für Jahr für viel Unterhaltung und Überraschung. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Musiker wie Howard Carpendale (79), Luca Hänni (30), Ross Antony (50), Semino Rossi (62) oder Andreas Gabalier (40) dabei. Die Zuschauer wurden aber auch mit anderen Acts, wie etwa einer Tanzeinlage der Flying Steps oder einer Performance des Musicals "Ku'Damm 59", überrascht.

In diesem Jahr gibt es noch eine Besonderheit für Kiwi: Sie feiert ihr 25. Moderationsjubiläum beim "Fernsehgarten". Wie lange sie den Job noch macht? Ihre Fans hoffen noch sehr lange, sie selbst hat vom Aufhören zumindest noch nicht gesprochen. Außerdem ist die ZDF-Sonntagsshow auch finanziell ziemlich lukrativ für die 59-Jährige. Laut Welt soll Andrea pro Jahr rund 400.000 Euro für den "Fernsehgarten" bekommen.

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF Fernsehgarten"

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

