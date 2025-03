"Are You The One?"-Sinan kommt mit der Kritik der Fans klar

Bei Are You The One? trat Sinan bereits mehrfach ins Fettnäpfchen und machte mit zweifelhaften Aussagen auf sich aufmerksam. Viele Zuschauer der Kuppelshow kritisieren den Berliner dafür heftig im Netz. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der TV-Casanova nun: "Mir war schon klar, dass so eine Show polarisiert und nicht jeder meine Art oder meine Entscheidungen feiert. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Hate aufkommt." Allerdings hat er inzwischen einen besseren Umgang mit dem Thema. "Mit der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Natürlich wünscht man sich, dass die Leute einen anders wahrnehmen, aber am Ende kann man es sowieso nicht jedem recht machen", macht Sinan deutlich.

In einer der neuesten Folgen von "Are You The One?" weigerte sich Sinan erst, eine Entschuldigung von zwei anderen Kandidatinnen anzunehmen. "Die sollen sich verpissen", schimpfte der Realitystar, wovon einige Fans nicht begeistert waren. Im Promiflash-Interview stellt der Influencer nun klar: "Mein Auftreten in der Show war auf jeden Fall authentisch, weil ich einfach gesagt und getan habe, was ich in dem Moment gefühlt habe. Im Nachhinein gibt es sicherlich Aussagen und Handlungen, die ich mir hätte sparen können." Insgesamt sehe Sinan das Format als eine Erfahrung, durch die er sich weiterentwickeln könne.

Zu Beginn der Show hatte Sinan eigentlich Interesse an Ina. Doch noch bevor die Matchbox klarstellte, dass die beiden kein Perfect Match sind, hatte der 30-Jährige die Stimmung zwischen ihm und der Blondine gekillt. "Du bist optisch gesehen eigentlich nicht mein Typ. Ich mag eher so diese ganz natürlichen Frauen und du hast halt was machen lassen", plauderte der Sales-Manager während eines Dates aus, woraufhin Ina sichtlich gekränkt war.

Instagram / sinansmile_ Sinan, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / ina.kina Ina von "Are You The One?", Staffel sechs

