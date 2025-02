Doch kein Traumpaar? Sinan findet AYTO-Ina zu sehr gemacht

Die Singles bei Are You The One? sind auf der Suche nach der Person, die perfekt zu ihnen passt. Bei einem Couple steht seit Tag eins alles auf Perfect Match – Sinan und Ina verbringen jede Minute miteinander. Das sieht auch der Rest der Gruppe so und schickt die beiden auf ein Date. Dort rückt Sinan aber mit einem Thema heraus, das den Vibe zerstört. "Du bist optisch gesehen eigentlich nicht mein Typ. Ich mag eher so diese ganz natürlichen Frauen und du hast halt was machen lassen", gesteht er. Inas innere Werte würden ihn aber auf ganzer Linie überzeugen. Aber reicht das für ein Perfect Match?

Bei Ina schlagen die Worte ihres Date-Partners ein wie eine Bombe: Die Blondine ist sichtlich gekränkt. "Das ist für mich ein Abtörner. [...] Wenn es einen Mann gibt, der sagt, ich bin nicht zu 100 Prozent sein Typ, dann will ich den Mann auch gar nicht haben", erklärt sie. Ina muss das Ganze erst mal verdauen – sie bricht das Date ab: "Ich habe jetzt einfach Lust, zurück in die Villa zu gehen [....] und mich heute ein bisschen zurückzuziehen von dir." Obwohl die beiden ihre Zeit nicht so genutzt hatten, wie es von der Gruppe geplant war, schicken die anderen Teilnehmer die zwei in die Matchbox. Die Stimmung zwischen Ina und Sinan ist aber weiterhin angespannt. "Irgendwie würde ich mich freuen, wenn da No Match steht", gesteht der 30-Jährige.

Bisher haben die Kandidaten es noch nicht geschafft, herauszufinden, welches Duo ein Licht in der vergangenen Matching Night zum Leuchten gebracht hat. Schuld daran könnte der ein oder andere wohl Dino geben. In Folge fünf wurde ihm von der Moderatorin Sophia Thomalla (35) nämlich ein unmoralisches Angebot gemacht – für 30.000 Euro konnte er die Matchbox-Entscheidung verkaufen. Dino ging den Deal ein, zog damit aber den Zorn einiger Mitkandidaten auf sich.

