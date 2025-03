Familienausflug: Königin Camilla glänzt bei Pferderennen

Königin Camilla (77) beweist, dass sie auch ohne ihren Mann König Charles (76) ein echter Hingucker ist. Noch bis kommenden Freitag findet in Großbritannien das Cheltenham Festival statt – ein prestigeträchtiges Pferderennen. Das besondere Event lockt jede Menge hochkarätige Gäste an und natürlich darf auch die Königsfamilie nicht fehlen. Vertreten wurde diese von Camilla. Sie putzte sich dafür ordentlich heraus: Sie glänzte in einem dunkelbraunen Ensemble, bestehend aus einem langen Mantel mit Blumenbroschen am Kragen und einem kuscheligen Fellhut. Das Rennen schien ihr ordentlich Spaß zu machen, denn sie verfolgte es mit sichtbar guter Laune.

Ganz allein kam die Monarchin aber nicht. Während ihr Gatte zu Hause blieb, hatte sie stattdessen ihren Ex-Mann an ihrer Seite. Andrew Parker Bowles verfolgte das Rennen mindestens genauso interessiert wie seine ehemalige Ehefrau. Die beiden genossen den Nachmittag sichtlich und unterhielten und kommentierten das Geschehen immer wieder angeregt. Ebenfalls mit dabei waren die gemeinsamen Kinder von Andrew und Camilla, Tom Parker Bowles (50) und Laura Lopes (47). Die vier bildeten nicht nur eine harmonische Truppe, sondern bewiesen auch, dass eine Familie nach einer Trennung zusammenhalten kann.

Camilla war von 1973 bis 1995 mit Andrew verheiratet. Charles hat die 77-Jährige schon einige Jahre vor ihrer Hochzeit mit dem Offizier kennengelernt – die beiden haben sich 1970 bei einem Polospiel zum ersten Mal getroffen. Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein und Charles – damals noch Prinz von Wales – soll ihr schon früh seine Liebe gestanden haben, auch wenn er ihr keinen Antrag gemacht hat. Stattdessen hat Camilla Andrew geehelicht. So ganz erlosch die Flamme zwischen der Britin und dem Prinzen aber nie: Ihre Beziehung ist immer wieder aufgeflammt. So auch während einer Ehekrise zwischen Charles und seiner ersten Ehefrau Prinzessin Diana (✝36). 1995 haben sich Camilla und Andrew scheiden lassen, nur ein Jahr bevor auch Charles' Ehe endgültig zerbrochen ist. Erst Anfang der 00er-Jahre haben Charles und Camilla wieder zueinander gefunden – das Jawort haben sie sich 2005 gegeben.

Getty Images Andrew Parker Bowles und Königin Camilla beim Cheltenham Festival 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Oktober 2024

