König Charles und Camilla feiern 20 Jahre Ehe in Italien

König Charles III (76) und Königin Camilla (77) planen anlässlich ihres 20. Hochzeitstags eine Reise nach Italien. Der Besuch, der auf Einladung des Foreign- and Commonwealth-Office stattfindet, soll die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und Italien stärken. Neben offiziellen Terminen, darunter eine Audienz beim Papst und eine Besichtigung der Sixtinischen Kapelle, wird das royale Paar auch privat Zeit haben, um ihren besonderen Tag, den 9. April, zu feiern. Zugleich jährt sich an diesem Datum der Todestag von Charles' Vater, Prinz Philip (✝99), der 2021 verstarb.

Die Jubiläumsreise markiert den ersten großen Auslandsbesuch des Paares in diesem Jahr. Ein Vertrauter des Palasts verriet gegenüber Mirror, dass sich Charles und Camilla "sehr freuen, die engen Bande zwischen den Ländern zu feiern". Ihr Hochzeitstag, der mit der Reise zusammenfällt, sei dabei ein willkommener Zusatz. Das Paar hatte 2005 in einer standesamtlichen Zeremonie den Bund fürs Leben geschlossen und diesen später mit einer kirchlichen Segnung in Windsor Castle weiter gefestigt. Auch abseits ihrer offiziellen Aufgaben scheinen die beiden Royals gut gelaunt: Zuletzt wurden sie bei einem Gottesdienst in Sandringham lächelnd zusammen gesichtet.

Die Ehe von Charles und Camilla war lange Zeit ein Thema von öffentlichem Interesse, da sie auf eine Beziehung zurückgeht, die bereits während Charles' erster Ehe mit Prinzessin Diana (✝36) begonnen hatte. Nach einer langen Phase der Diskretion trat Camilla über die Jahre immer stärker in ihre Rolle als Teil der königlichen Familie. Seit Charles 2022 den Thron bestieg, fungiert sie offiziell als Königin. Neben ihren Pflichten als Royals teilen die beiden auch eine Vorliebe für Kultur und Geschichte, was sich in Reisen wie dieser widerspiegelt. Für Camilla, die neben Charles’ Söhnen Prinz William (42) und Prinz Harry (40) aus ihrer ersten Ehe auch zwei eigene Kinder hat, dürfte die Italien-Reise auch eine private Bedeutung tragen.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. in Sydney

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Samoa

