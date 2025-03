Gerüchte wahr? Suhana Khan bei Date mit diesem Star erwischt

Suhana Khan (24), die Tochter von Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan (59), wurde kürzlich bei einem entspannten Abendessen mit einem ihrer Co-Stars gesichtet: Mit dem Schauspieler Agastya Nanda und dessen Mutter Shweta Bachchan Nanda genoss sie ihre freie Zeit bei einem Dinner. Die drei sollen laut Hindustan Times einen idyllischen Abend in einem beliebten Restaurant in Mumbai verbracht haben. Neue Aufnahmen der angeblichen Turteltauben, die der Zeitung vorliegen, zeigen, wie Agastya und Shweta das Lokal zusammen verließen, während Suhana etwas abseits auf ihre eigene Fahrt wartete.

Dass Suhana und Agastya immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen sind, hat die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze der beiden längst angeheizt. Bestätigt haben weder Suhana noch Agastya die Spekulationen, doch ihre häufigen Zusammenkünfte sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Die zwei Nachwuchsstars standen außerdem zuletzt für ihre Bollywood-Debüts gemeinsam vor der Kamera: In der Netflix-Produktion "The Archies", einem Teenie-Musical basierend auf der berühmten Comic-Vorlage, gehörten beide zur prominenten Besetzung.

Suhana bereitet sich abseits ihres spannenden Liebeslebens derzeit auf den Dreh ihres ersten großen Kinofilms an der Seite ihres berühmten Vaters vor. Eine Quelle prahlte gegenüber Bollywood Hungama bereits, dass dieser wohl alle Erwartungen übertreffen werde: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann." Der Insider gab in diesem Kontext sogar einige Details zur Produktion preis: "Das Team arbeitet seit einem Jahr an der Vorproduktion, um sicherzustellen, dass alle Aspekte richtig abgedeckt werden – vom Drehbuch über das Ausmaß bis hin zur Action."

Getty Images Jaya Bachchan mit ihrem Enkel Agastya Nanda und ihrer Tochter Shweta Bachchan, Dezember 2023

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

