Laura Blond stichelt in neuem Insta-Format gegen TV-Kollegen

Schon bei ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love hat Laura Maria Lettgen – auch bekannt als Laura Blond – unter Beweis gestellt, dass sie ganz schön austeilen kann. Nun hat sich die Influencerin ein neues Instagram-Format ausgedacht, um ihre Reality-TV-Kollegen aufs Korn zu nehmen. In ihrer Version von "Wer bin ich?" postet sie verschiedene Aussagen über eine Person – und ihre Follower sollen raten, von wem die Rede ist. Wie die Fans es von ihr gewohnt sind, kennt die Blondine dabei keine Gnade.

In der ersten Runde ihres "Wer bin ich?"-Spiels sind die Nutzer sich sehr schnell einig, auf wen Laura es abgesehen haben könnte. Während die TV-Diva Aussagen wie "Ich verarsche meine Fans", "Ich mache alles für Geld" und "Es wurde bereits in einem Format bewiesen, dass ich meine Follower für Geld verarsche" teilt, sind sich viele sicher, dass sie damit Vanessa Mariposa (32) meinen würde. Tatsächlich wurde der Ex-Freundin von Diogo Sangre (30) in der vergangenen Staffel von Das große Promi-Büßen vorgeworfen, sie habe ihre Community in mehreren Fällen hintergangen. Die Reaktionen auf Lauras neue Formatidee sind gemischt. Während viele Fans die Aktion ziemlich lustig finden und sie dafür feiern, werden auch kritische Stimmen laut. "Kannst du eigentlich nur Fame auf den Nacken von den Anderen generieren?", fragt eine Nutzerin wütend.

Schon als ihre Ex-AYTO-Mitkandidatin Dana Feist nach vielen Spekulationen ihre Beziehung mit Wilson Coenen öffentlich machte, konnte Laura sich nicht verkneifen, einen bissigen Kommentar dazu abzugeben. "Nennt mich einfach Wahrsagerin. Aber ehrlich gesagt – es war von Anfang an genauso abgesprochen und sie haben es einfach durchgezogen", wetterte sie auf Instagram.

