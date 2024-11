Vanessa Mariposa wird beim Promi-Büßen auseinandergenommen

Damit macht sich Vanessa Mariposa (31) keine Freunde. Derzeit ist sie gemeinsam mit anderen Realitystars bei Das große Promi-Büßen und setzt sich mit ihrer Vergangenheit auseinander. In der Runde der Schande konfrontiert Olivia Jones (54) sie mit einigen fragwürdigen Produkten, für die die Influencerin im Internet Werbung gemacht hat. "Es geht hier um Glaubwürdigkeit und Versprechen", betont die Dragqueen. Weiter wird Vanessas eigene Marke ins Visier genommen – und Olivia findet heraus, dass etwa ein Bodyspray ohne Inhaltsstoffe oder andere Informationen von ihr verkauft wird. "Die geht über Leichen", stellt Bobby Chamberz entsetzt fest, als die Szenen den übrigen Kandidaten gezeigt werden.

"Es ist dir völlig egal, was du deinen Followern andrehst. Du weißt ja noch nicht mal, was da drin ist. Hauptsache Kohle", wirft Olivia ihr an den Kopf. Vanessa bleibt zunächst standhaft, fängt aber schließlich doch an zu weinen. Ihr tue es leid – aber die anderen kaufen ihr das nicht mehr ab. "Das ist skrupellos. Vanessa weiß genau, was sie da macht. Aus der Nummer kommt sie so schnell nicht mehr raus", meint Sam Dylan (33). Auch Thorsten Legat (56) ist entsetzt darüber, was einige Influencer im Netz treiben.

Vanessa musste in der Vergangenheit schon öfter wegen ihrer Kooperationen Kritik einstecken. Vor einigen Jahren fiel die Ex-Partnerin von Diogo Sangre (30) auf einen Prank von Marvin Wildhage (28) rein. Damals warb sie für eine Gesichtscreme, die lediglich in der Fantasie des YouTubers existierte. Vanessa setzte sich mit dem Produkt nicht auseinander, und Marvin konnte beweisen, dass einige Influencer teilweise selbst nicht wissen, wofür sie Werbung machen.

Anzeige Anzeige

Joyn Vanessa Mariposa und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige Anzeige