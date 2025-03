Marius Borg Høiby legt Beschwerde gegen Kontaktverbot ein

Marius Borg Høiby (28), der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51), hat rechtliche Schritte eingeleitet, um ein gegen ihn verhängtes Kontaktverbot anzufechten. Im Mittelpunkt des betreffenden Rechtsstreits steht die Ex-Freundin des jungen Norwegers, die ihm unter anderem Misshandlung vorwirft. Das Kontaktverbot besteht bereits seit September und wurde jetzt, wie die norwegische Zeitung Ekstra Bladet berichtet, vom Gericht bis Juni verlängert. Doch eben diese Verlängerung scheint dem 28-Jährigen – sehr zur Verwunderung der Opferanwältin – gar nicht zu passen: "Es ist sein gutes Recht, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, was er damit erreichen will", so die Juristin laut dem norwegischen Fernsehsender TV 2.

Wie es überhaupt zu einer Verlängerung des Kontaktverbots kam, sorgt ebenfalls weiterhin für Diskussionen. Angeblich hatte das mutmaßliche Opfer Marius im vergangenen Herbst mehrfach kontaktiert – es sei sogar zu Treffen gekommen, obwohl das Kontaktverbot bereits bestand. Laut Marius' Anwältin, die erst vor Kurzem das Ruder in seinem Fall übernahm, hielten sich die beiden gemeinsam im Auto der Frau auf, als der 28-Jährige festgenommen wurde. Die Opfervertreterin betont nun gegenüber norwegischen Medien, dass ihre Mandantin endgültig keinen Kontakt mehr wünsche und die anberaumte Verlängerung des Kontaktverbots sehr begrüßen würde.

Marius, der in Norwegen immer häufiger als sogenannter "Pappprinz" belächelt wird, war lange Zeit bekannt dafür, ein relativ zurückgezogenes Leben abseits des royalen Rampenlichts zu führen. In den letzten Jahren sorgte er jedoch immer wieder für Rummel – unter anderem durch seine Beziehungen zu prominenten Frauen. Während seine Schwester, Prinzessin Ingrid Alexandra (21), als Thronfolgerin bereits in die royale Verantwortung hineinwächst, hat sich Marius von den royalen Verpflichtungen weitgehend distanziert. Auch im familiären Umfeld scheint inzwischen großer Wert darauf gelegt zu werden, dass er ein möglichst unabhängiges Leben führt.

Martin Hoeien / Aller / MEGA Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby, Juni 2022

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

