Nach Kritik: Sabrina Carpenter trägt weiterhin sexy Dessous

Sabrina Carpenter (25) sorgt aktuell mit gewagten Outfits und provokanten Auftritten für Aufsehen. Die Sängerin, die derzeit im Rahmen ihrer "Short N' Sweet World Tour" in Großbritannien unterwegs ist, teilte am Dienstag eine Foto-Serie auf Instagram, in der sie sich in verschiedenen Dessous-Looks zeigte. Zu den Outfits gehörten unter anderem ein roter Spitzenbody, ein durchsichtiges schwarzes Kleid mit herzförmiger Glitzerschnalle und ein Set aus roter Unterwäsche. "Said you're not in my time zone, but you wanna be", schrieb sie als Bildunterschrift und zitierte damit ihren eigenen Song "Bed Chem", dessen Text sich mit "Ich habe gesagt, du bist nicht in meiner Zeitzone, aber du willst es sein" übersetzen lässt.

Die freizügigen Looks der Musikerin stoßen bei Zuschauern nicht nur auf Begeisterung. Bereits mit ihrem kürzlichen Auftritt bei den BRIT Awards hatte sie mit einem roten Lingerie-Outfit und anzüglichen Choreografien im Netz für hitzige Diskussionen gesorgt. Kritiker warfen ihr laut Daily Mail vor, dass die Performance "unangemessen" gewesen sei. Doch Sabrina scheint das wenig zu beeindrucken – sie bleibt ihrem Stil offensichtlich weiterhin treu.

Sabrina verteidigte ihr sexy Image bereits in der Vergangenheit mit Nachdruck. So reagierte sie beispielsweise auf Kritik von dem Musikproduzenten Pete Waterman, der ihre Darbietungen als "anstößig" bezeichnete. Laut The Sun warf er der Künstlerin vor, mit ihren freizügigen Outfits und expliziten Songtexten Frauenrechte zu untergraben. Sie ließ diese Behauptungen nicht auf sich sitzen und konterte gegenüber dem Magazin: "Wenn man mit einer Frau nicht umgehen kann, die sich mit ihrer Sexualität wohlfühlt, sollte man nicht zu meinen Shows kommen."

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

Getty Images Sabrina Carpenter, Februar 2025

