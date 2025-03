P. Diddys Töchter cheerleaden, während er im Gefängnis sitzt

Die Zwillingstöchter von Sean Combs, der als P. Diddy (55) bekannt ist, Jessie und D'Lila Combs, versuchen, ihr Leben trotz der schwierigen Umstände so normal wie möglich zu gestalten. Während ihr Vater weiterhin in einem Gefängnis in Brooklyn auf seinen Prozess wartet, glänzten die 18-Jährigen kürzlich als Cheerleaderinnen bei einem Spiel ihrer Highschool-Basketballmannschaft in Chatsworth, Kalifornien. Das berichtete die Daily Mail. An der Sierra Canyon High School, die für ihre prominenten Schüler bekannt ist, feuerten die Zwillinge das Team an, in dem auch Bryce James, der Sohn von NBA-Legende LeBron James (40), spielt. Bryce' Mutter Savannah und sein Bruder Bronny, selbst Basketballstar, saßen ebenfalls im Publikum und verfolgten den großen Sieg und den Einzug ins CIF-Meisterschaftsspiel.

Die Sierra Canyon High School, die die Combs-Töchter besuchen, ist eine der exklusivsten Schulen im Großraum Los Angeles und kostet bis zu 46.000 Euro pro Jahr. Bryce James, der als enger Freund der Zwillinge gilt, ist ein wichtiger Spieler des Basketball-Teams und verbrachte sogar einen gemeinsamen Urlaub mit den beiden auf den Turks- und Caicos-Inseln. Währenddessen bleibt die Situation um ihren berühmten Vater angespannt: P. Diddy, der sich in New York auf seinen Prozess wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel, Vergewaltigung und Erpressung vorbereitet, hatte zuletzt beteuert, unschuldig zu sein. Seit seiner Verhaftung im September 2024 wurden ihm mehrere Anträge auf Freilassung auf Kaution allerdings verweigert.

Jessie und D'Lila, die auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account mehr als 750.000 Follower haben, nutzen die Plattform nicht nur, um Einblicke in ihr Leben und ihre luxuriösen Reisen zu geben, sondern auch, um ihre Familie zu verteidigen. In der Vergangenheit wiesen sie vehement Spekulationen um den Tod ihrer Mutter Kim Porter (✝47) zurück und teilten regelmäßig emotionale Botschaften für ihren Vater. So feierten die Geschwister etwa im November dessen 55. Geburtstag, indem sie ihm über ein Gefängnistelefon ein Ständchen sangen. In dem emotionalen Gespräch bedankte sich P. Diddy bei seinen Kindern für ihre Unterstützung: "Ich liebe euch und bin stolz auf euch. Ihr seid die stärkste Familie, die ich mir wünschen kann." Insgesamt hat der Rapper sechs leibliche Kinder und ein Stiefkind von vier verschiedenen Müttern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / the_combs_twins P. Diddys Töchter Jessie und D'Lila

Anzeige Anzeige