Während P. Diddys Haft: Seine Zwillinge shoppen entspannt

P. Diddy (55) sitzt seit einigen Monaten im Gefängnis, da ihm schwerwiegende Sexualverbrechen vorgeworfen werden. Während er in Haft auf seinen Prozess im Frühling wartet, muss das Leben für seine Familie irgendwie weitergehen. So wurden seine Zwillingstöchter D'Lila und Jessie am Sonntag bei einem Shoppingtrip in West Hollywood gesichtet. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, besuchten die Schwestern in passenden knallpinken Sportsets einige Boutiquen. Sie wirkten gut gelaunt und konnten offenbar auch einiges ergattern, wie ihre Shoppingtüten verrieten.

Die Vorwürfe gegen ihren Vater P. Diddy sind ziemlich heftig. Dennoch machten D'Lila und Jessie deutlich, dass sie zu ihm halten. "Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Wir halten an der Wahrheit fest, weil wir wissen, dass sie sich durchsetzen wird und nichts die Stärke unserer Familie brechen wird", ließen die Zwillinge sowie ihre anderen Geschwister in einem Statement verlauten, das People vorlag. Neben D'Lila und Jessie hat P. Diddy nämlich noch fünf weitere Kinder: Seinen Adoptivsohn Quincy (33), seine Söhne Justin Dior (31) und Christian (26) sowie zwei Töchter namens Chance und Love.

Christian, D'Lila und Jessie stammen aus P. Diddys Beziehung mit Kim Porter (✝47). Das Model starb 2018 an einer Lungenentzündung, nachdem sie eine Woche lang an grippeähnlichen Symptomen gelitten hatte. Zu ihren Lebzeiten führten sie und Sean Combs, wie der Rapper bürgerlich heißt, eine On-off-Beziehung. P. Diddy soll ihr gegenüber auch handgreiflich geworden sein – in welchem Ausmaß, ist jedoch nicht bekannt. Die Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt kamen erstmals auf, als Mitte des vergangenen Jahres ein Video auftauchte, in dem P. Diddy seine Ex-Freundin Cassie (38) mutmaßlich verprügelte. Während Kim sich dazu und zu den ganzen anderen Anschuldigungen nicht mehr äußern kann, machte ihr Vater deutlich, dass ihn das Video anwiderte. "Ich würde meinen Feind nicht so behandeln", erklärte Jake Porter im Juni 2024.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Porter und P. Diddy bei dem NBA All-Star Game im Jahr 2004

Anzeige Anzeige