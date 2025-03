Wollte Sam Thompson mit Ex Zara McDermott Familie gründen?

Nach einer fünfjährigen On-off-Beziehung trennten sich Sam Thompson (32) und Zara McDermott (28) im vergangenen Januar. Auch knapp zwei Monate später scheint der ehemalige "Made in Chelsea"-Star noch nicht über seine Trennung hinweg zu sein. In seinem Podcast "Staying Relevant" mit seinen Freunden Joe Marler und Pete Wicks (36) spricht er über Joes vier Kinder. "Ich bin einfach einsam", gesteht Sam dabei und fügt hinzu, dass er selbst "gerne vier Kinder hätte".

Hätte sich Sam etwa eine Familie mit Zara gewünscht? Insidern zufolge sei es eigentlich die 28-Jährige gewesen, der die Ernsthaftigkeit in ihrer Beziehung fehlte. Sams Humor sei ihr demnach oft zu kindlich gewesen. Dass der Brite noch an seiner Trennung zu knabbern hat, verriet er bereits im vergangenen Monat ganz offen, als er mit seinen Kumpels über den Valentinstag sprach. "Ich bin so froh, dass der Valentinstag vorbei ist. Ich bin überglücklich, der längste Tag des verdammten Jahres. Ich habe noch nie gemerkt, wie lang er ist. Das merkt man erst, wenn man allein ist", beschwerte er sich.

Kennengelernt haben sich Zara und Sam im Jahr 2019 über Instagram – beide sind aber in der Welt des Reality-TVs zu Hause. Während Sam unter anderem schon an der britischen Version des Dschungelcamps teilgenommen hatte, war Zara vor ihrer Beziehung beim englischen Love Island auf der Suche nach der großen Liebe gewesen und hatte bei Strictly Come Dancing um den Sieg getanzt. Auch gemeinsam standen sie vor der Kamera: 2020 nahmen sie zusammen an "The X Factor: Celebrity" teil, trennten sich aber kurz darauf vorübergehend, da die Blondine ihrem Partner während der Show fremdging.

Getty Images Sam Thompson, Reality-TV-Star

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Zara McDermott im Dezember 2024

