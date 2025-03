Brittany Cartwright fordert Drogentests von Ex Jax Taylor

Reality-TV-Star Brittany Cartwright (36) hat nun enthüllt, dass sie von ihrem Ex-Partner Jax Taylor (45) wöchentliche Drogentests verlangt. Wie sie kürzlich in einer Folge ihres Podcasts "When Reality Hits" erklärte, gab es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, die ihr Vertrauen erschüttert haben. Jax, der mit Brittany den gemeinsamen Sohn Cruz hat, soll über 20 Jahre lang Kokain konsumiert haben. Obwohl er laut eigener Aussage nun 100 Tage nüchtern ist, bleibt Brittany skeptisch, wie OK! berichtet. "Ich mache die Drogentests selbst aus Sicherheitsgründen für meinen Sohn. Ich werde das noch eine Weile so handhaben."

Jax hatte sich in der Vergangenheit zwei Drogenentzügen unterzogen, blieb jedoch nicht bei beiden Malen bis zum Ende. Während er beim ersten Besuch die vollen 30 Tage durchhielt, verließ er die zweite Einrichtung bereits nach nur 17 Tagen. Noch dazu habe er in beiden Fällen die Drogentests nicht bestanden, erzählte Brittany laut OK!. Trotz seiner angeblichen Abstinenz scheint sich Jax’ Verhalten nicht grundlegend verändert zu haben. Laut Brittany sei er weiterhin wütend und unverändert in seiner Art, was die aktuelle Situation umso schwerer mache. Ihre Entscheidung zur Trennung im August 2024 begründete die TV-Persönlichkeit auch damit, dass sie sich von Jax’ Drohungen und anstößigen Nachrichten distanziere, die sie immer wieder erreichten.

Das einstige Paar, das seit 2014 zusammen war und im Jahr 2019 heiratete, war vor ihrem Rosenkrieg vor allem durch die turbulenten Geschichten ihrer Beziehung in der US-amerikanischen Realitysendung "Vanderpump Rules" bekannt geworden. Brittany und Jax teilten nicht nur das Leben im Rampenlicht, sondern auch persönliche Höhen und Tiefen, von denen viele öffentlich wurden. Brittany wird von ihren Fans für ihre Stärke als Mutter gefeiert, während Jax immer wieder wegen seines Verhaltens in der Kritik stand. Mit dem kleinen Cruz als gemeinsame Priorität hofft Brittany nun auf Stabilität und ein friedlicheres Verhältnis zu ihrem Ex-Partner.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und ihr Sohn Cruz

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

