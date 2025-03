Ellinor Vogel kehrt als "Berlin - Tag & Nacht"-Indira zurück

Berlin - Tag & Nacht-Fans durften sich über ein bekanntes Gesicht freuen: Ellinor Vogel kehrte in ihrer Rolle als Indira zur Realityshow zurück. Im vergangenen Sommer war die Schauspielerin erstmals Teil der Sendung, und ihre Figur sorgte für jede Menge Trubel in der BTN-Welt. Wenig später war der Bogen dann jedoch überspannt, und Indira musste zurück in den Jugendknast – für Ellinor war die Zeit bei "Berlin - Tag & Nacht" somit vorerst vorbei. Doch schon wenig später bekam sie einen Anruf, stieg anschließend in fester Anstellung wieder ein und ist bis heute überglücklich darüber. "Der Neueinstieg war das Beste, was mir seit langem passiert ist. Ich bin sehr glücklich, wieder dabei zu sein, und ich wurde sehr herzlich empfangen und aufgenommen", schwärmt die Berlinerin gegenüber Promiflash.

Die Zufriedenheit rührt unter anderem auch daher, dass die TV-Bekanntheit ihre Rolle so gern hat. Wie sie im Promiflash-Interview weiter verrät, sehe sie eine gewisse Verbindung, die eine oder andere Gemeinsamkeit zwischen sich und ihrer Figur. "Ich glaube, am meisten verbindet uns, dass Indira auch eine Berliner Göre ist, eine rotzfreche. Ich bin – da ich ein bisschen älter bin als meine Rolle – vielleicht nicht mehr ganz so frech, aber das Freche ist auf jeden Fall etwas, was uns verbindet", meint Ellinor. Doch die zwei stimmen nicht in allem überein. Sowohl kleidungstechnisch nicht als auch nicht, was ihren familiären Hintergrund angehe. Außerdem: "Am allerwenigsten verbindet uns wohl das Böse und Kriminelle. Ich bin ein zutiefst fröhlicher Mensch", erklärt die Tattooliebhaberin. Anders als ihre BTN-Rolle habe sie "eigentlich immer gute Laune und nie böse Gedanken oder Absichten". Zudem habe Ellinor "noch nicht Kriminelles gemacht", gibt sie zu verstehen.

Mit der Rückkehr von Ellinor zu "Berlin - Tag & Nacht" haben die Zuschauer wieder Grund zur Freude, nachdem die vergangenen Monate einige Abschiede bedeutet hatten. Zuletzt mussten sie unter anderem von den Charakteren Franzi und Sami Abschied nehmen. Mareike Flügge (29) verließ das Format Anfang Februar, da die Geschichte ihrer Figur auserzählt sei. Ismail Görgülü alias Sami entschied sich jedoch freiwillig zu gehen. "Ich wollte andere Anfragen wahrnehmen. Das habe ich auch so mitgeteilt", erklärte der Schauspieler seine Beweggründe Promiflash.

RTLII Ellinor Vogel in ihrer "Berlin - Tag & Nacht"-Rolle Indira

Instagram / ismailgorgulu Ismail Görgülü, ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

