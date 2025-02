Story auserzählt: Mareike Flügge verließ BTN unfreiwillig

Für Mareike Flügge (29) ist die Zeit bei Berlin - Tag & Nacht vorbei. Die Franzi-Darstellerin hat die Reality-Serie verlassen – doch das geschah nicht etwa aus freien Stücken. Wie sie nun in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verriet, musste sie gehen. "Ich wurde ausgestiegen. Das war quasi höhere Gewalt, es war nicht meine Entscheidung. Ich wäre euch gern erhalten geblieben, konnte ich aber nicht", erklärte Mareike. Der Grund? Den wisse sie auch nicht genau. "Ich kann euch nur sagen, was ich weiß. Was ich weiß, ist, dass die Geschichte auserzählt ist, dass es aktuell eben keine Storys mehr für Franzi zu erzählen gibt", antwortete sie.

Wie Mareike berichtete, vermuteten einige Fans, dass ihr BTN-Ende mit ihren geplanten Schönheitsoperationen zusammenhängt. Doch das sei nicht der Fall. Vielmehr habe der Serienausstieg ihre OPs erst zeitlich möglich gemacht. "BTN hat mich zeitlich wirklich sehr eingespannt berufsmäßig", meinte Mareike und erklärte weiter, dass sie sich ansonsten vermutlich eine vorübergehende Pause hätte nehmen müssen. "Demnach kam mir das jetzt eigentlich ganz zu passe", fügte sie zufrieden hinzu. Trotz der Vorteile war der Abschied für sie nicht leicht. "Mein letzter Drehtag war tatsächlich sehr, sehr traurig. Ich bin ja hier das größte Weichei vom Herrn, die größte Heulsuse der Weltgeschichte und das war sehr emotional, sehr sentimental für mich. [...] Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit dort und ich werde das auch in sehr guter Erinnerung behalten, denn ich habe das stets und ständig sehr, sehr gern gemacht", schloss die Berlinerin ihre Fragerunde dankbar ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 29-Jährige von "Berlin - Tag & Nacht" verabschiedet. Schon im Jahr 2020 verkündete Mareike, dass sie die Serie verlässt. Ihr Serien-Aus war jedoch nur vorübergehend. Zwei Jahre später kehrte sie dann wieder in ihre Rolle zurück. Doch dieses Mal könnte der Ausstieg für immer sein, denn wie die Darstellerin verkündete, sei es nicht angedacht, dass ihre Figur irgendwann wieder zurückkehrt.

Anzeige Anzeige

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, Schauspielerin

Anzeige Anzeige