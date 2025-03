Katie Price kehrt nach acht Jahren zur Schauspielerei zurück

Katie Price (46), die als Reality-TV-Star und Model Berühmtheit erlangte, wagt sich nach acht Jahren wieder ins Schauspielgeschäft. In der britischen Komödie "Jackie The Stripper" wird sie an der Seite von Jamie Lomas (49), Chloe Meadows, Kimberly Wyatt (43) und Charlotte Kirk zu sehen sein. Der Film, der bereits in London gedreht wird, spielt laut Daily Mail sowohl im Jahr 1888 als auch in der Gegenwart und vereint actionreiche Szenen mit schwarzem Humor. Unter der Regie von Michael Head verkörpert Katie eine der mutigen Kämpferinnen, die sich dem Bösewicht Jack The Ripper und seiner mysteriösen Organisation entgegenstellen.

Neben ihrer Filmrolle wird Katie im April auch auf der Bühne zu sehen sein. Sie übernimmt in der diesjährigen Oster-Pantomime "Pinocchio" die Rolle der Fee. Die Tour führt sie durch mehrere Städte Großbritanniens, darunter Northwich, Clacton und Northampton. Laut Berichten könnte Katie für ihren Auftritt einen Betrag im fünfstelligen Bereich verdienen. Für sie dürfte das ein willkommener Schritt sein, nachdem der Reality-Star zuletzt mit finanziellen Problemen und langwierigen Insolvenzverfahren Schlagzeilen machte.

Privat durchlebt die fünffache Mutter derzeit eine schwierige Phase. Nach der überraschenden Nachricht, trotz geringer Chancen auf natürlichem Wege schwanger geworden zu sein, musste Katie kürzlich den Verlust ihres Babys verkraften. Dabei hatten sie und ihr Freund JJ Slater sich große Hoffnungen gemacht. Doch Katie zeigt sich kämpferisch und will durch IVF-Behandlungen ihren Wunsch nach einem weiteren Kind verwirklichen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige