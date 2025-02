Mit JJ: Katie Price (46) soll eine Fehlgeburt gehabt haben

Reality-TV-Sternchen Katie Price (46) soll derzeit eine schlimme Zeit durchmachen. Wie Insider gegenüber The Sun verrieten, habe das ehemalige Boxenluder kürzlich eine Fehlgeburt erlitten. Katie und ihr Partner JJ Slater seien laut der Quelle über Weihnachten schwanger geworden, sollen jedoch Anfang des Monats von dem schrecklichen Verlust erfahren haben. "Katie und JJ sind untröstlich – die letzten Wochen waren unglaublich hart, die Gefühle reichten von großer Freude bis hin zu völliger Erschütterung", berichtete der Insider dem Newsportal.

Katie hat in der Vergangenheit bereits mehrere Fehlgeburten sowie eine Eileiterschwangerschaft durchgemacht. Trotz dieser schmerzhaften Erfahrungen hat sie fünf Kinder zur Welt gebracht: Ihr ältester Sohn Harvey (22) stammt aus einer früheren Beziehung, Junior (19) und Princess (17) bekam sie mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (52), und Jett und Bunny (10) mit ihrem dritten ehemaligen Ehemann Kieran Hayler (37).

In den letzten Jahren ist Katie offen mit ihrem Kinderwunsch umgegangen und teilte ihren Weg mit der Öffentlichkeit. In einer 2023 ausgestrahlten Dokumentation über ihre IVF-Behandlung mit Ex-Partner Carl Woods (36) wurde gezeigt, wie sie mit den Höhen und Tiefen ihrer Fruchtbarkeitsreise umging – inklusive des Behandlungsabbruchs. Carl erklärte damals, er wünsche sich Stabilität und habe keine Kraft mehr, in der Beziehung zu kämpfen. Mit JJ scheint die Britin nun einen Neuanfang gemacht zu haben. In ihrem Buch "This Is Me" hatte Katie ihren Wunsch nach gemeinsamen Kindern mit ihrem Liebsten nochmal verdeutlicht: "Ich werde weitere Kinder haben – es wird Kinder mit JJ geben."

ActionPress JJ Slater und Katie Price

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

