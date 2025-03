So sehr schwärmt Mark Wright von seiner neuen Rolle als Papa

Mark Wright (38) wurde vor wenigen Tagen das allererste Mal Papa. In "Saturday Breakfast", seiner gemeinsamen Radioshow mit Sänger Olly Murs (40), sprach der Realitystar emotional über diesen neuen Lebensabschnitt. "Es ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Es ist die größte Errungenschaft meines Lebens, alles, woran ich denke", schwärmte Mark von seinem Sprössling. Besonders habe ihn der Moment gerührt, in dem er seine kleine Tochter Palma das allererste Mal in den Armen hielt, wie er weiter erzählte: "Dieser Moment, als ich sie in meinen Armen hielt, macht mich jetzt noch emotional, wenn ich daran denke. [...] Es hat mir klargemacht, worum es im Leben geht. Mein kleines Baby Palma, ich liebe dich so sehr und ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen."

Doch auch für seine Frau Michelle Keegan (37) hatte der The Only Way Is Essex-Star wertschätzende Worte übrig. "Aber natürlich muss ich den Hut vor meiner Frau ziehen, sie ist ein absoluter Supermensch, eine Superheldin, die dieses Baby auf die Welt gebracht hat", drückte er seine tiefste Bewunderung für die Stärke der Schauspielerin aus. So hautnah mitzuerleben, was eine Geburt für den weiblichen Körper bedeutet, habe seinen Respekt vor dem weiblichen Geschlecht noch einmal verstärkt: "Es macht einem klar, was unsere Mütter für uns getan haben, und ich habe so viel mehr Respekt davor, was Frauen durchmachen mussten, als ich ohnehin schon hatte."

Das Paar teilte die freudigen Babynews am Mittwoch mit einem berührenden Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das die winzige Hand des Wonneproppens zeigt. "Wir haben eine neue Liebe, die wir miteinander teilen können", schrieben die beiden liebestrunken unter das zuckersüße Foto im Netz und verrieten auch den Namen der Kleinen – Palma Elizabeth Wright. Die Entscheidung für den Namen Palma hat, wie Insider gegenüber The Sun verrieten, einen besonderen Hintergrund: Mark und Michelle verbindet eine enge Beziehung zur Insel Mallorca, die nicht nur ihr Lieblingsreiseziel ist, sondern auch als Kulisse für die Schwangerschaftsverkündung diente.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige