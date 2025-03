Michelle Keegan und Mark Wright widmen sich ganz Baby Palma

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (38) schweben im Glück! Die Schauspielerin und der TV-Star genießen aktuell die ersten Tage mit ihrer neugeborenen Tochter, Palma Elizabeth. Das Paar, das bereits seit 2015 verheiratet ist, hat sich Berichten zufolge komplett zurückgezogen, um mit ihrem Baby ungestört Zeit in ihrem Essex-Anwesen zu verbringen. Palma kam vor einer Woche auf die Welt, doch Mark und Michelle hielten die Ankunft ihres ersten Kindes zunächst geheim und teilten das große Glück zunächst nur im engsten Kreis der Familie. Erst Tage später teilten die frischgebackenen Eltern ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram und schrieben: "Zusammen haben wir eine neue Liebe, die wir teilen können... unsere kleine Tochter."

Ein Freund des Paares verriet, dass Michelle und Mark momentan ihre kompletten beruflichen Verpflichtungen hinten anstellen, um sich voll und ganz auf das Familienleben zu konzentrieren. Besonders Michelle, die als Schauspielerin aktiv ist, hat sich vorgenommen, ihre beruflichen Projekte erst später wieder aufzunehmen. "Sie wollten diese magische Zeit ganz für sich haben, ohne Ablenkungen von außen", berichtete die Quelle. Der Name Palma scheint für das Paar eine besondere Bedeutung zu haben und soll sich auf die Stadt Palma de Mallorca beziehen, da die spanische Insel den beiden sehr am Herzen liegt.

Mark und Michelle, die vor Kurzem ihr zehnjähriges Liebesjubiläum feierten, sind in den vergangenen Jahren immer wieder durch ihre enge Verbundenheit aufgefallen. Als Michelle 2022 für Dreharbeiten in Sydney war, zog Mark kurzerhand für mehrere Wochen nach Australien, um Zeit mit seiner Frau zu verbringen. In einem Podcast erzählte Michelle, dass ihre Freundschaft die Grundlage ihrer Ehe sei: "Wir sind beste Freunde, das ist der Schlüssel." Mit der Geburt ihrer Tochter beginnt für das Paar nun ein ganz neues Kapitel ihrer Liebesgeschichte.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan im März 2020

