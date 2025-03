Nach Geburt: Michelle Keegan und Mark genießen Date-Night

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (38) scheinen ihr neues Eltern-Dasein in vollen Zügen zu genießen. Die "Ten Pound Poms"-Schauspielerin teilte nun auf Instagram Eindrücke einer gemütlichen Date-Night zu Hause mit ihrem Ehemann, nur Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Palma Elizabeth. Für den entspannten Abend hatte Mark, bekannt aus seiner Show bei Heart FM, eine hausgemachte Lasagne mit frischem Knoblauchbrot zubereitet. Michelle lobte das kulinarische Talent ihres Mannes in ihrer Story und bewertete das Gericht mit einem eindeutigen "10/10".

Das Paar verkündete die Geburt ihres ersten Kindes Anfang des Monats und teilte ein gemeinsames Statement auf Instagram: "Zusammen haben wir eine neue Liebe zu teilen – unsere kleine Tochter." Der Name Palma sei eine Hommage an die besondere Verbindung der beiden Künstler zur Hauptstadt der spanischen Insel Mallorca, wie ein Insider gegenüber The Sun verriet. Dort verbrachten sie in der Vergangenheit viel Zeit und hielten auch das erste Foto von Michelle während ihrer Schwangerschaft fest.

Für Michelle und Mark, die seit 2015 verheiratet sind, markiert die Geburt ihrer Tochter den Beginn eines neuen Kapitels. Beide hatten in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, erst ihre individuellen Karrieren zu verfolgen, bevor sie Eltern wurden. In Marks Radioshow beschrieb er kürzlich, wie besonders sich die Vaterrolle für ihn anfühle, und lobte Michelles Stärke während der Geburt ihres Kindes. Trotz Babyglück bleibt offenbar auch Zeit für gemeinsame, ungestörte Momente – wie die Date-Night, die Michelle jetzt stolz mit ihren Fans teilte.

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan präsentiert ihren Babybauch

Anzeige Anzeige