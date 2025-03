Bedeutung des Namens von Michelle Keegans Tochter enthüllt

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (38) haben kürzlich erfreuliche Neuigkeiten mit der Welt geteilt: Die beiden sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Die beiden UK-Stars veröffentlichten auf Instagram ein hinreißendes Foto, das ihre Tochter in einem Spitzenkleidchen und mit einer winzigen Haube zeigt. "Zusammen haben wir eine neue Liebe, die wir miteinander teilen können – unsere kleine Tochter", schrieben sie zu dem Beitrag. Ihr Baby trägt den Namen Palma Elizabeth Wright, eine Hommage an die spanische Insel, die den beiden besonders am Herzen liegt.

Der Name Palma, so verrieten Freunde des Paares gegenüber The Sun, habe eine ganz spezielle Bedeutung. Michelle und Mark hätten während der Schwangerschaft viel Zeit in ihrer gemeinsamen Ferienvilla bei Palma de Mallorca verbracht. Dort sei auch das Foto aufgenommen worden, mit dem das Paar die Schwangerschaft verkündet hatte. "Palma hat einen besonderen Platz in ihren Herzen", erklärte ein Freund der Familie. Andere Freunde zogen jedoch scherzhaft Vergleiche zu Victoria (50) und David Beckham (49), die ihren Sohn Brooklyn (26) aufgrund eines prägenden Erlebnisses in New York so genannt hatten. "Die beiden sind wie Posh und Becks", spottete ein Freund laut The Sun.

Michelle und Mark sind seit über einem Jahrzehnt ein Paar und gelten als eines der bodenständigsten Promi-Duos Großbritanniens. Im Jahr 2015 heirateten sie in einer glamourösen Zeremonie. Zuletzt machten sie Ende Februar Schlagzeilen, als maskierte Täter in ihr Haus einbrachen, während sie selbst zu Hause waren.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan im September 2024

