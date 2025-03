Carmen Geiss dankbar für Freundschaft von Ralf und Étienne

Carmen Geiss (59), Ralf Schumacher (49) und Étienne Bousquet-Cassagne verbindet eine tiefe Freundschaft. Auf Instagram teilt die Ehefrau von Robert Geiss (61) nun einen süßen Beitrag, mit dem sie ihrer Dankbarkeit, die zwei in ihrem Leben zu haben, Ausdruck verleiht. "Freunde für immer. Ich bin so froh, dass ihr in meinem Leben seid. Wir haben immer so viel Spaß, und ihr seid die besten Gastgeber, die ich kenne. Ihr bringt mich zum Lachen, selbst wenn ich traurig bin", schreibt sie zu den Bildern.

Auf einem Bild posieren Ralf, Carmen und Étienne zu dritt – fröhlich strahlen sie in die Kamera. Auf einem weiteren gibt Carmen dem Franzosen ein freundschaftliches Bussi auf die Wange. Während Ralfs Hauptwohnsitz nach wie vor bei seinem Sohn in Salzburg ist, lebt Étienne so wie der TV-Star an der Côte d'Azur. Während Carmen mit ihrer Familie die meiste Zeit im Jahr in Monaco verbringt, ist der 35-Jährige in Nizza zu Hause.

Vergangenen Juli feierte Ralf sein Coming-out. Kurz darauf machte der 49-Jährige seine Liebe zu Étienne offiziell. Im Gegensatz zur Öffentlichkeit wusste die Millionärin schon viel früher, dass die beiden Männer glücklich miteinander sind. Der einstige Rennfahrer und sein Partner gingen zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits rund zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Und das laut der 59-Jährigen stets sehr harmonisch. "Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput", verriet sie im Interview mit Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss mit Étienne Bousquet-Cassagne

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

Anzeige Anzeige