Diese Beauty-Behandlungen hatte Georgina Stumpf schon

Georgina Stumpf hat in einem Reel auf Instagram offen über ihre bisherigen Beauty-Behandlungen gesprochen. Der Social-Media-Star beantwortete die Frage eines Fans, ob sie an sich schon einmal etwas habe machen lassen, mit ehrlichen Einblicken. "Ich hatte mir 2020 das letzte Mal Botox spritzen lassen und die Lippen machen lassen", erzählte sie ihren Followern. Dabei habe sie solche Eingriffe ungefähr drei bis vier Jahre lang machen lassen, betonte Georgina. Botox sei damals für sie eine Möglichkeit gewesen, um das, was sie "zu viel Mimik" nennt, zu reduzieren, während sie bei den Lippen einfach Lust auf eine Veränderung gehabt habe. "Ja, das war nice, werde ich bestimmt noch mal machen", verriet sie und deutete damit an, dass solche Behandlungen für sie in Zukunft wieder eine Option sein könnten.

In der Videobeschreibung zu ihrem Reel gab sich Georgina wie gewohnt humorvoll: "Muss am meisten selbst über 'zu viel Mimik' lachen. Gerade die macht mich aus", schrieb sie. Außerdem stellte sie klar, dass an ihrem Aussehen nicht alles auf künstliche Eingriffe zurückzuführen sei. Mit einem Augenzwinkern erwähnte sie, dass ihre Oberweite keineswegs das Ergebnis einer Schönheitsoperation sei, sondern auf ihre Schwangerschaft zurückgehe. Fans feierten die Bodenständigkeit von Georgina in den Kommentaren und lobten ihren offenen Umgang mit dem Thema. Auch ihre Aussage, dass die Veränderungen durch Botox und bei den Lippen sehr dezent gehalten worden seien, könnte das positive Feedback erklären.

Georgina ist bekannt dafür, authentisch und nahbar zu sein – Eigenschaften, die sie zu einer beliebten Persönlichkeit im Netz machen. Auf Instagram teilt die Ex-Freundin von Sido (44) regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – von witzigen Momenten bis hin zu persönlichen Fragen, wie sie es jetzt mit diesem Reel gemacht hat. Trotz ihrer Begeisterung für den ein oder anderen Beauty-Trend ist Georgina in erster Linie stolz auf ihre natürliche Ausstrahlung und scheint sich davon nicht unter Druck setzen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf mit ihrem Neugeborenen, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige