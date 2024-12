Realitystar Kristin Cavallari schwärmt von Kevin Costner

Kristin Cavallari (37) hat offenbart, dass sie zwar lieber mit "normalen" Männern ausgehen möchte, aber für Kevin Costner (69) trotzdem gerne eine Ausnahme machen würde. In einer Instagram-Fragerunde am Wochenende wurde die ehemalige Reality-TV-Darstellerin gefragt, ob sie nicht endlich mit dem "Yellowstone"-Star ausgehen wolle. "Gebt ihm meine Nummer", erwiderte Kristin, wobei sie den Schauspieler als ihren "für immer Schwarm" bezeichnete.

Zuvor hatte Kristin, die durch die Reality-Shows "Laguna Beach" und The Hills bekannt wurde, klargestellt, dass sie jemanden bevorzugt, der nicht in der Unterhaltungsbranche tätig ist. "Ich habe Dates mit 'normalen' Jungs gehabt ... Ich habe das schon vor Monaten gesagt und habe mich ziemlich gut daran gehalten", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Sie fügte hinzu, dass sie aktuell Single und "bereit zum Flirten" sei. Als eine Followerin sie danach fragte, wie sie mit der schwierigen Zeit nach der Scheidung und dem Co-Parenting umgehe, antwortete Kristin: "Das Leben ist hart. Reiß dich zusammen und pack es an. Versuche in allem die Lektion und die Chance zum Wachsen zu sehen, dann wird es leichter. Ich sage immer: Dinge passieren nicht dir, sondern für dich."

Seit ihrer Scheidung von Jay Cutler (41) im Jahr 2022, mit dem sie drei Kinder hat, wurde Kristin mit mehreren Männern in Verbindung gebracht, darunter Komiker Jeff Dye, Countrysänger Chase Rice und Bachelor-Star Tyler Cameron (31). Auch mit TikTok-Star Mark Estes soll sie sich getroffen haben. Kevin hingegen, der nach der Trennung von Christine Baumgartner (50) wieder Single ist, wurde kürzlich von anderen Prominenten ins Visier genommen. Sutton Stracke aus "The Real Housewives of Beverly Hills" scherzte in einer Folge, dass Kyle Richards (55) versucht habe, sich mit ihm zu verabreden, was Richards jedoch dementierte. Kevin, der sieben Kinder hat, scheint also ein gefragter Junggeselle zu sein.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, TV-Persönlichkeit

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari im August 2024

