Katey Sagal öffnet sich zu ihrer vergangenen Alkoholsucht

Katey Sagal (71) spricht mit Christina Applegate (53) und Jamie-Lynn Sigler (43) offen über ihre jahrzehntelange Alkoholsucht. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in "Eine schrecklich nette Familie" weltweit bekannt wurde, berichtet im Podcast "MeSsy" von ihren frühen Erfahrungen mit Alkohol und Drogen. Schon im Alter von 15 Jahren habe sie exzessiv begonnen zu trinken, um schwierigen Emotionen und Belastungen zu entfliehen. Ihre Abhängigkeit bezeichnet sie dabei als "lebensbedrohliche Krankheit", die nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre erste Karriere in der Musik nachhaltig zerstört habe.

Die 71-Jährige gibt Einblicke in die Herausforderungen, die sie in jungen Jahren bewältigen musste: Der Verlust ihrer Eltern und eine Krebserkrankung in ihren Zwanzigern hätten dazu geführt, dass sie versucht habe, ihre Gefühle durch Suchtmittel zu betäuben. "Ich habe 30 Jahre lang nichts wirklich verarbeitet", sagt Katey. Ihre Abhängigkeit habe sie daran gehindert, Verantwortung zu übernehmen – auch in ihrer Musiklaufbahn. "Ich habe diese Karriere durch meine eigene Selbstsabotage verbrannt", erinnert sie sich. Doch heute lebe sie ein Leben ohne Alkohol und versuche, diesen Lebensstil auch an ihre jüngste Tochter Esme weiterzugeben, mit der sie offen über den Umgang mit Drogen und Alkohol sprechen würde.

Neben ihrer schauspielerischen Karriere, die unter anderem durch "Sons of Anarchy" neuen Schwung erhielt, ist Katey auch als Musikerin aktiv geblieben. Trotz der Rückschläge hat sie mittlerweile zwei Alben veröffentlicht und Songs aufgenommen – unter anderem für den "Sons of Anarchy"-Soundtrack. Ihr Lebensstil sei heute von Gemeinschaft und Austausch geprägt, was ihr geholfen habe, den dunklen Seiten des Lebens zu begegnen. "Die mutige Entscheidung, nüchtern zu leben, bedeutet, sich der Angst zu stellen", so Katey im Podcast. Ihr langjähriger Einsatz für ein suchtfreies Leben inspiriert auch viele ihrer Freunde und Fans.

Jamie McCarthy / Getty Images Katey Sagal bei der Premiere von "Bleed For This" in New York 2016

Frederick M. Brown/Getty Images Katey Sagal bei der Winter TCA Tour 2017 in Pasadena

