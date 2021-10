Sorge um Katey Sagal (67)! Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle als Gemma Teller Morrow in der Serie Sons of Anarchy bekannt. Sie spielte außerdem Peggy Bundy in der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie", für die sie sowohl für den Golden Globe als auch den American Comedy Award nominiert wurde. Jetzt sorgen sich die Fans um die Darstellerin. Kate wurde in einen Unfall verwickelt und von einem Auto angefahren!

Wie eine Quelle gegenüber TMZ berichtete, habe Katey zu Fuß eine Straße in Los Angeles überquert und sei dabei von einem heranfahrenden Auto erfasst worden. Der Fahrer des Autos habe angehalten und sei ausgestiegen, um Katey zu helfen. Die Schauspielerin sei daraufhin umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Zustand sei jedoch nicht kritisch, sodass sie angeblich noch im Laufe des Tages entlassen werden soll. Ob der Fahrer des Wagens rechtlich belangt werden kann, sei bisher noch unklar.

Laut The Sun habe Katey zuletzt eine Hauptrolle in dem Drama "Rebel" gelandet. Sie spiele Annie Rebel Bello, deren Figur von der weiblichen Figur Erin Brockovich (61) aus dem gleichnamigen Film inspiriert sei.

