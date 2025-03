Khloé Kardashian erwischte Mama Kris beim Schäferstündchen

Khloé Kardashian (40) hat in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" ein besonderes Erlebnis aus ihrer Kindheit geteilt, das sie bis heute nicht loslässt. Zu Gast war ihre Mutter Kris Jenner (69), mit der sie über den Tag sprach, als sie sich einst als Kind unter deren Bett versteckte – und dabei ungewollt Zeugin eines intimen Moments zwischen Kris und ihrem damaligen Ehemann Caitlyn Jenner (75) wurde. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass sie beim Versteckspiel so lange nicht gefunden wurde, bis sie eingeschlafen sei. Als sie dann aufwachte, sei sie mit Geräuschen konfrontiert worden, die sie nie wieder vergessen werde. Augenzwinkernd merkte Khloé an, bis heute in Therapie zu gehen, um das Erlebte zu verarbeiten.

Anstatt von der Geschichte ihrer Tochter peinlich berührt zu sein, entgegnete Kris lachend, dass Khloé selbst schuld sei: "Du hast dich doch entschieden, dich dort zu verstecken. Dass dich die Erinnerung den Rest deines Lebens quälen wird, ist genau das, was du verdienst." Kris erklärte, dass sie und Caitlyn einen Plan schmieden wollten, um die Situation vor den Kindern zu erklären: "Wir wollten sagen, dass wir gewrestelt hätten." Doch auch diese Vorstellung machte es für Khloé nicht besser: "Das ist absolut ekelhaft. Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken."

Die Familie Kardashian ist bekannt für ihre turbulenten Beziehungen und das komplexe Geflecht ihrer Patchwork-Familie. Kris war von 1991 bis 2014 mit Caitlyn, damals noch Bruce Jenner (75), verheiratet. Aus dieser Ehe gingen die Töchter Kendall (29) und Kylie (27) hervor. Khloé selbst lehnt den Begriff "Halbgeschwister" für Kendall und Kylie jedoch ab, wie sie im Podcast betonte: "Ich finde das beleidigend. Wir haben schließlich unsere ganze Kindheit zusammen verbracht."

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian im April 2023

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

