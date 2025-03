Leonardo DiCaprio in neuer Scorsese-Verfilmung geplant

Leonardo DiCaprio (50) und Martin Scorsese (82) könnten bald wieder Seite an Seite an einem neuen Filmprojekt arbeiten. Laut Publishers Weekly steht der Schauspieler im Gespräch für die Hauptrolle in der geplanten Verfilmung des Romans "Home" von Marilynne Robinson. Wie schon bei "Killers Of The Flower Moon" steht hinter der Buchverfilmung der Streamingdienst AppleTV+. Offiziell bestätigt wurde Leonardos Beteiligung zwar noch nicht, jedoch wäre dies bereits die siebte Zusammenarbeit des Hollywood-Stars und des Oscar-prämierten Regisseurs. "Home" erzählt die Geschichte zweier erwachsener Geschwister, die sich nach langer Zeit wieder im Elternhaus begegnen und mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden.

Der Roman ist Teil des sogenannten Gilead-Zyklus – einer vierteiligen Buchreihe, deren Rechte sich Apple ebenfalls gesichert hat. Neben Martin arbeiten Todd Field und Kent Jones am Drehbuch der Filmadaption. Ob die anderen Teile – "Gilead", "Lila" und "Jack" – ebenfalls von Martin umgesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Fans des Regisseurs und von Leonardo dürften sich aber über die Aussicht auf ein weiteres gemeinsames Werk freuen. "Home" könnte dabei eine emotionale Tiefe bieten, die in der filmischen Partnerschaft der beiden bisher selten thematisiert wurde. Während bei vorherigen Projekten oft Machtdynamiken und spektakuläre Geschichten im Vordergrund standen, verspricht die intime Handlung des Romans, neue Facetten zu zeigen.

Die Zusammenarbeit von Leonardo und Martin gehört zu den erfolgreichsten der jüngeren Filmgeschichte. Mit Hits wie "The Wolf of Wall Street" und "Departed" haben die beiden nicht nur zahlreiche Preise gewonnen, sondern auch weltweit hohe Einnahmen erzielt. Schon aus ihrer Anfangszeit bleibt das historische Drama "Gangs of New York" ein Highlight vieler Kinofans. Für Leonardo, der mit seiner Produktionsfirma an ambitionierten Stoffen arbeitet, und Martin, dessen Regiearbeit oft als Meisterklasse gilt, scheint ihre filmische Verbindung somit auch nach Jahrzehnten noch genauso produktiv wie zu Beginn. Fans warten gespannt, ob die beiden mit "Home" – wie es bereits in der Vergangenheit oft der Fall war – einen weiteren Klassiker schaffen.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Martin Scorsese in Turin im Oktober 2024

