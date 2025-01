Leo DiCaprio und Martin Scorsese planen gemeinsamen Film

Leonardo DiCaprio (50) und Martin Scorsese (82) scheinen erneut gemeinsame Sache zu machen – das berichtet nun unter anderem Deadline. Für die geplante Verfilmung des Bestsellers "The Devil in the White City" von Erik Larson führen der Hollywood-Schauspieler und der Meister-Regisseur intensive Gespräche. Die Produktion wird von 20th Century Studios übernommen. Leonardo, der auch als Produzent aktiv ist, könnte die Rolle des Serienmörders Dr. H. H. Holmes übernehmen, während Martin als Regisseur im Gespräch ist. Das Buch erzählt die erschütternde Geschichte über die Taten des Mörders während der Weltausstellung 1893 in Chicago – eine Rolle, die für Leonardo als dunkle, intensive Herausforderung gilt.

Der Weg zu diesem Projekt war alles andere als einfach. Bereits 2010 kaufte Leonardo die Filmrechte und plante zunächst eine Kinoadaption mit Martin im Regiestuhl. Zwischenzeitlich wurde daraus sogar eine Serie, für die Keanu Reeves (60) bereits verpflichtet war, doch auch diese Umsetzung scheiterte. Erst jetzt, nachdem das Engagement der Disney-Tochter 20th Century Studios bekannt wurde, nimmt das Prestigeprojekt wieder Fahrt auf. Laut US-amerikanischen Medienberichten gibt es noch kein Drehbuch und somit auch keinen definierten Zeitplan – man rechnet jedoch nicht vor 2026 mit einem Kinostart.

Die Zusammenarbeit von Leo und Martin ist eine Erfolgsgeschichte: Mit Filmen wie "Gangs of New York", "The Aviator" und dem Oscar-prämierten "The Departed" schufen sie moderne Klassiker. Ihre Partnerschaft ist eine der profitabelsten der Filmgeschichte und brachte weltweit über 1,2 Milliarden Euro ein. Für Leonardo, der seit Jahren von dieser düsteren Geschichte fasziniert ist, scheint es eine Herzensangelegenheit zu sein, "The Devil in the White City" auf die große Leinwand zu bringen. Fans dürfen sich auf einen Film freuen, der – wie die bisherigen Projekte der beiden – vielversprechend als nächstes Meisterwerk gehandelt wird.

Getty Images Leonardo DiCaprio im April 2023

Getty Images Martin Scorsese im Oktober 2024

