Zwischen "#CoupleChallenge"-Sandra und Gigi geht es heiß her

In der #CoupleChallenge sind Sandra Sicora (32) und Gigi Birofio (25) eigentlich kein Team. Doch die Ex-Freundin von Tommy Pedroni (29) und der Italiener kommen sich trotzdem ganz schön nah. In der aktuellen Episode der Realityshow knutschen die beiden zunächst unentdeckt auf einer Schaukel. Als sie ihr Techtelmechtel dann im Zelt weiterführen wollen, räumt Gigis Onkel Luciano brav ein Bett frei. Doch die anderen Kandidaten verbieten ihnen, Sex in ihrer Anwesenheit zu haben. Am folgenden Morgen ergibt sich dann doch eine Gelegenheit für die TV-Stars. "Ich wusste gar nicht, dass Quickies so schön sein können", sagt Gigi, nachdem Sandra unter seiner Decke hervorkommt.

Doch auch in der Dunkelheit ging es zwischen den zwei Influencern heiß her. Aufnahmen aus der Nacht zeigen, dass Sandra und Gigi gegen das Verbot ihrer Mitstreiter verstoßen haben. Das scheint allerdings nur Luciano aufgefallen zu sein. Im Vieraugengespräch erklärt sein Neffe: "Es war noch süßer als Blümchensex." Die Nachricht spricht sich im Camp schnell herum, und auch Julian Stoeckel (37) freut sich über das Glück des TV-Casanovas.

Zuvor sorgten Sandra und Gigi bei einigen Campbewohnern für Misstrauen. Dilara Kruse behauptete, dass die beiden ihren Flirt vor der Show abgesprochen hätten. Diese Information habe die Spielerfrau von Iris Klein (57) erhalten, die sie wiederum von Paulina Ljubas (28), der aktuellen Freundin von Tommy, gehört habe. Sandra fühlte sich von diesen Spekulationen angegriffen und stellte klar, dass sie und der einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer schon lange "Freunde plus" seien.

"#CoupleChallenge" läuft ab dem 6. März auf RTL+ und ab 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

RTLZWEI Julian Stoeckel, Gigi Birofio und Marcell Damaschke

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

