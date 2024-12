Aleksandar Petrovic freut sich über Ex Christinas Babynews

Zwischen Christina Dimitriou (32) und ihrem Ex Aleksandar Petrovic (33) herrscht wohl kein böses Blut mehr! Bei den Reality Awards am vergangenen Samstagabend verkündete die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Auch ihr Ex Aleks war mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu vor Ort. In einem Video des Moments, das RTL+ auf Instagram teilte, ist seine Reaktion auf die Babynews zu sehen – er macht einen überraschten Eindruck, schaut seine Freundin an und fragt: "Was, echt?"

Doch Vanessa klärt auf, warum ihr Freund so verwundert wirkte. "Aleks kam gerade frisch von der Toilette. Verstehen gar nicht, wieso der Moment so 'bedeutend' gezeigt wurde", schildert die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Sie betont, dass sowohl Aleks als auch sie sich für Christina sehr freuen, trotz ihrer schwierigen Vergangenheit: "Er freut sich sehr für sie und wir beide – ob man es uns glauben mag oder nicht – wünschen ihr und dem Baby nur das Beste. Sind doch schöne Neuigkeiten!"

Christina und Aleks wurden durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt. Bei Temptation Island V.I.P. stellten die beiden ihre Beziehung im Jahr 2022 auf die Probe – doch sie verloren den Treuetest, denn der geborene Mülheimer verliebte sich in die Verführerin Vanessa. Er und Christina zofften sich beim finalen Lagerfeuer heftig und trennten sich, seitdem ist er mit der 24-Jährigen zusammen. Mit ihr ist Aleks immer noch super happy – und seit wenigen Wochen verlobt. Im November hielt er in romantischer Kulisse in Kappadokien um Vanessas Hand an.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Christina Dimitriou, Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

