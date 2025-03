Ein Monat nach Geburt: Fiona Erdmann startet Fitness-Routine

Fiona Erdmann (36), bekannt als Model und Influencerin, hat knapp fünf Wochen nach der Geburt ihres Sohnes eine neue Etappe in ihrem Leben begonnen. Auf Instagram teilte sie mit ihren Fans, dass sie sich wieder fit machen wolle. "Postpartum Fitness Journey – Let’s Go!", schrieb die frisch gebackene Mutter zu ihrem Post. Sie habe die ersten Wochen nach der Geburt vor allem an ihrem Beckenboden gearbeitet, sei jetzt aber bereit, ihr Training auszuweiten, um mehr Energie, Bewegung und Kraft in ihren Alltag zu bringen.

Die 36-Jährige betonte in ihrem Beitrag, dass jede Rückbildung individuell sei und jede Frau ihr eigenes Tempo habe. Sie berichtete, dass ihr Wiedereinstieg nach der Geburt ihrer Tochter Neyla besonders herausfordernd gewesen sei, da sie damals 23 Kilo zugenommen habe. Dieses Mal habe sie nur fünf bis sechs Kilo während der Schwangerschaft zugelegt, was den Einstieg zwar erleichtere, aber dennoch Disziplin und Motivation erfordere. "Für mich geht es nicht nur darum, wieder in meinen „alten“ Körper zurückzufinden. Es geht um Gesundheit, Kraft und Energie – für mich und meine Familie. Ich möchte stärker zurückkommen als jemals zuvor", schreibt sie.

Fiona gibt immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter und ihre Leidenschaft für Fitness und Gesundheit. Ihre Fans verfolgen ihren Weg seit Jahren, seit sie durch Formate wie Germany's Next Topmodel bekannt wurde. Besonders bewegend war ihre Transformation nach der Geburt von Neyla, die sie als "beste Form ihres Lebens" beschrieb. Fiona nutzt ihre Social-Media-Plattform, um andere zu inspirieren und zu zeigen, wie sie den Spagat zwischen Muttersein und Selbstfürsorge meistert. Mit ihrer Botschaft will sie Frauen dazu ermutigen, auf sich selbst zu hören und ihren individuellen Weg zu gehen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

