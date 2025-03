So bewegt war das Leben von Rosenstolz-Star AnNa R. (†55)

Diese Nachricht schockiert die deutsche Musikwelt: Die einstige Sängerin AnNa R. (✝55) der beliebten Band Rosenstolz ist plötzlich in Berlin verstorben, wie auf ihrer offiziellen Instagram-Seite heute verkündet wurde. Das Leben der beliebten Künstlerin war von vielen bewegenden Momenten und Karriere-Highlights geprägt, welche ihr zu einem absoluten Kultstatus in Deutschland verhalfen. Besondere Bekanntheit erlangte AnNa dabei aufgrund ihrer jahrelangen Mitwirkung bei Rosenstolz. Gemeinsam mit Peter Plate (57) veröffentlichte sie zwischen 1991 und 2012 insgesamt zwölf Alben. Ihre erfolgreichste Platte "Das große Leben" aus dem Jahr 2006 hielt sich sogar mehr als zwei Jahre in den Charts.

Im Jahr 2012 gab die gefeierte Band bekannt, die Hits wie "Liebe ist alles" veröffentlichte, fortan getrennte Wege zu gehen. Doch damit endete die musikalische Laufbahn von AnNa nicht – die Künstlerin war seitdem in unterschiedliche Musikprojekte verwickelt. So widmete sich AnNa R. sogar verschiedenen neuen Bands. Gemeinsam mit ihren Kollegen Lorenz Allacher, Manne Uhlig und Timo Dorsch gründete sie Gleis 8. Von 2019 bis 2022 war sie zudem Frontfrau bei der berühmten Musikgruppe Silly. Im Herbst 2025 wollte sie ursprünglich auf Tour gehen.

AnNa wurde 1969 als Andrea Rosenbaum in Berlin geboren. Obwohl sie zu Beginn Schwierigkeiten hatte, in der Branche Fuß zu fassen, gelang es der gelernten Chemielaborantin schließlich doch – unter anderem mithilfe von Gesangsunterricht. Neben ihrer musikalischen Arbeit war sie auch für andere Kulturprojekte tätig. Auch in ihrem Privatleben fand die erfolgreiche Musikerin ihr Glück. 2002 heiratete sie ihren langjährigen Partner, den MTV-Senior Producer Nilo Neuenhofen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Plate und AnNa R., März 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. von Rosenstolz

Anzeige Anzeige