Taylor Swift überrascht mit coolem Look bei Date mit Travis

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wurden bei einem seltenen, privaten Date in New York City gesichtet. Die Sängerin, die für ihre aufsehenerregenden Red-Carpet-Looks bekannt ist, wählte für den Abend ein legeres Outfit: ein übergroßer grauer Blazer über einem kurzen Rock und ihre langen, glatten Haare offen. Travis hingegen erschien in einem unbuttoned Hemd über einem weißen T-Shirt, kombiniert mit Jeans und dunklem Brillenrahmen. Das prominente Paar, das einen Hintereingang zu Del Frisco's Grille nutzte, zog nicht nur die Aufmerksamkeit der Fans auf sich, sondern sorgte auch online für Diskussionen, so Daily Mail.

Vor allem Taylors ungewohnt lässiger Look und ihre Haarstyling-Wahl sowie Travis' vermeintlich "Professor-inspirierter" Stil erregten die Gemüter. In sozialen Netzwerken äußerten sich einige Fans kritisch über die Haare der Grammy-Gewinnerin – andere hingegen lobten sie für ihren unkomplizierten Auftritt. Auch Travis' längere Frisur und sein Bart sorgten für gemischte Meinungen. "Kelce in seinem heißen Professor-Modus", schrieb ein Fan begeistert, während andere Vergleiche zu Filmcharakteren aus den 90ern zogen. Abgesehen von Outfit-Diskussionen spekulierten Fans auch darüber, was die beiden bei der Kette Del Frisco's wohl bestellten: Von Cheeseburger-Eggrolls bis zur Seafood-Platte waren die Vorschläge bunt gemischt.

Taylor und Travis, die derzeit eines der heiß diskutierten Paare der Pop- und Sportwelt sind, scheinen trotz ihrer jeweiligen Karrieren Zeit füreinander zu finden. Dass Taylor gerade entspannte, private Momente mit ihrem Freund schätzt, überrascht ihre Fans positiv. Travis, der aktuell in der NFL-Saison viel zu tun hat, genießt oft ruhige Momente mit Taylor, fernab vom Rampenlicht. Obwohl die beiden erst seit Kurzem zusammen sind, wurde mehrfach berichtet, dass sie sich ergänzen und gemeinsame Interessen teilen. Fans hoffen, dass solche Einblicke weiterhin zeigen, wie bodenständig das Paar trotz ihres Ruhms bleibt.

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl LIX, Februar 2025

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

