Taylor Swift und Travis erstmals nach Super Bowl gesehen

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wurden kürzlich gemeinsam bei einem Ausflug in Park City, Utah, gesichtet. Es ist das erste Mal, dass die Sängerin und der Footballstar öffentlich zusammen gesehen wurden, seitdem sie nach dem Super Bowl im vergangenen Monat eine etwas ruhigere Zeit miteinander verbracht hatten. Ein Video von Deuxmoi zeigt die beiden beim Verlassen des Restaurants Firewood. Begleitet wurden sie von einem Sicherheitsteam, das das Paar zu einem bereitstehenden weißen SUV geleitete.

Das Firewood-Restaurant befindet sich in einem der angesagtesten Skigebiete des Landes. Über den weiteren Verlauf des Abends sowie die Dauer ihres Aufenthalts in Utah gibt es bislang keine zusätzlichen Details, doch die beiden scheinen ihre Zeit in Park City sichtlich zu genießen. Taylor und Travis halten ihre Beziehung bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, was bei einem Superstar wie Taylor kein leichtes Unterfangen ist.

Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar und sorgen immer wieder für Gerüchte rund um ihre Beziehung. Aktuell heißt es, bei den beiden könnten bald die Hochzeitsglocken läuten, was aber bisher nicht bestätigt ist. Bekannt wurde aber zuletzt, dass die beiden neben Taylors drei Katzen nun Familienzuwachs durch einen Welpen bekommen haben.

Anzeige Anzeige

MEGA / William C. Lopez / New York Post Travis Kelce und Taylor Swift, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige